Clean Commodities: Wirklich?

Für die Aktie Clean Commodities aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Venture am 25.07.2018 ein Kurs von 0,04 CAD geführt.Die Aussichten für Clean Commodities haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1,72 ist die Aktie von Clean Commodities auf Basis der heutigen Notierungen 99 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metals & Mining" (126,41) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

