CleanEquity® Monaco 2020 präsentiert Teilnehmer und neue Kooperationspartner

London (ots/PRNewswire) - CleanEquity®, das gemeinsam von Seiner Hoheit Prinz Albert II. von Monaco und Mungo Park, Chairman von Innovator Capital, gegründete Forum für nachhaltige Technologieinnovation, startet am 22. Oktober.Es wird auf EarthX TV (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2953109-1&h=753306130&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2953109-1%26h%3D977151323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fearthx.org%252Fearthxtv%252F%26a%3DEarthX%2BTV&a=EarthX+TV) live übertragen.Die CEO von Climate-KIC, Dr. Kirsten Dunlop, spricht in der Eröffnungsrede der Konferenz über die wichtige Rolle der Innovation bei der Dekarbonisierung und fordert die Finanzmärkte auf, sich anzupassen, um ihren Beitrag dazu zu leisten.Das CleanEquity®-Team der in London ansässigen, spezialisierten Investmentbank Innovator Capital ("ICL") prüfte zum 13. Wir fühlen uns geehrt, bei der CleanEquity Monaco 2020 dabei zu sein und mit führenden Innovatoren und Unternehmern der Branche zusammenzutreffen, die unsere Leidenschaft teilen, nachhaltige Technologien voranzubringen. Durch unser stets wachsendes Netzwerk von Vertriebszentren für Industriegase in den USA bedienen wir eine breite Palette von Endkunden. Unsere Technologie bietet eine überzeugende Alternative zu schädlichen, auf Kohlenstoff basierenden Kraftstoffen. Wir produzieren umweltfreundliche, wasserstoffbasierte Kraftstoffprodukte zu einem Bruchteil der Kosten von Acetylen und Propylen. Unsere Produkte sind in ihrer Funktionalität weit überlegen. Wir sind insofern einzigartig, als unsere Lösungen nicht mit Kompromissen oder nachteiligen Zugeständnissen verbunden sind. Wir bieten schlicht und einfach eine sauberere, sicherere, intelligentere, günstigere Alternative. Wir freuen uns darauf, die Vision unseres Unternehmens, unser Bestreben, die Umwelt positiv zu beeinflussen, und unsere überzeugende Technologie mit den teilnehmenden Unternehmen und Investoren zu teilen."Kirsten Dunlop, CEO von Climate-KIC kommentiert:Die Herausforderungen, vor denen wir heute durch den vom Menschen verursachten Klimawandel stehen, sind beispiellos. Nach Ansicht der Experten des IPCC bleibt uns noch etwa ein Jahrzehnt, um unsere Lebens- und Geschäftspraktiken zu dekarbonisieren und ernsthafte Strategien für Klimaanpassung und Resilienz zu verfolgen. Das ist nicht zu schaffen ohne einen Wandel in der Art und Weise, wie wir Innovationen durchführen und wie wir sie finanzieren. Die Tatsache, dass wir von kurzfristigen Renditen auf den Finanzmärkten besessen sind, ist dabei eine der größten Hürden. Geduldiges Kapital, in dem der soziale und ökologische Nutzen von Investitionen voll zum Tragen kommt, muss diese ersetzen. Der Klimawandel erfordert viel mehr als technologische Lösungen; er erfordert auch im Finanzsystem selbst eine ganze Reihe von Innovationen. Ein guter Ausgangspunkt dafür wäre die Verlagerung von Investitionen weg von den angeschlagenen Vermögenswerten der auslaufenden fossilen Kohlenstoffwirtschaft und hin zu Portfolios von Geschäftsmodellen und Innovationen, die nachhaltige Lösungen in die Realwirtschaft integrieren. Bei EIT Climate-KIC arbeiten wir daran, den Übergang zu einer kohlenstofffreien und widerstandsfähigen Welt zu beschleunigen, indem wir die Transformation des Systems ermöglichen. Weitere Partner und Sponsoren sind die Stiftung von Prince Albert II von Monaco, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield University, Earth Capital, Edufront, das Monaco Economic Board, Parkview und Taronis Fuels.