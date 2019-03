CleanEquity® Monaco 2019 - Unternehmen und Kooperationen

Finanztrends Video zu



London (ots/PRNewswire) - CleanEquity®, das Forum für nachhaltigeTechnologie-Innovationen, mit gegründet von seiner Durchlaucht desFürsten Albert II. von Monaco & Mungo Park, Vorsitzender vonInnovator Capital, findet am 13. März statt.Der achte Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon,wird die Konferenz eröffnen, in der die Vereinten Nationen, Ziele fürnachhaltige Entwicklung und die entscheidende Rolle, die Innovationspielen muss, erörtert werden.ZUM REGISTRIEREN HIER KLICKEN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=572206149&u=http%3A%2F%2Fwww.cleanequitymonaco.com%2Fregister%2F&a=ZUM+REGISTRIEREN+HIER+KLICKEN)Das in London ansässige, spezialisierte Investment BankCleanEquity®-Team von Innovator Capital ("ICL") hat zum 12. Jubiläumüber 600 Technologien geprüft. Hier sind einige der Unternehmen, dieausgewählt wurden, sich zu präsentieren:Aerobotics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=2702218024&u=https%3A%2F%2Fwww.aerobotics.com%2F&a=Aerobotics) ZAArborea (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=2184102059&u=http%3A%2F%2Farborea.io%2F&a=Arborea) UKBayoTech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=579208256&u=https%3A%2F%2Fwww.bayotech.us%2F&a=BayoTech) USBBOXX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=491925373&u=https%3A%2F%2Fwww.bboxx.co.uk%2F&a=BBOXX) UKBLIXT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=2266318988&u=https%3A%2F%2Fblixt.tech%2F&a=BLIXT) SEBreathe Sciences (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=1206848432&u=https%3A%2F%2Fbreathesciences.com%2F&a=Breathe+Sciences) INDearman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=4096673079&u=https%3A%2F%2Fdearman.co.uk%2F&a=Dearman) UKEconic Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=1594748059&u=http%3A%2F%2Feconic-technologies.com%2F&a=Econic+Technologies) UKEdenworks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=3844762610&u=https%3A%2F%2Fedenworks.com%2F&a=Edenworks) USeggXYt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=2872840326&u=https%3A%2F%2Fwww.eggxyt.com%2F&a=eggXYt) ILGreen Harvest One (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=3879186507&u=http%3A%2F%2Fwww.greenharvestone.com%2F&a=Green+Harvest+One) USIntelligent Power Generation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=3042516211&u=http%3A%2F%2Fwww.inpowergen.com%2F&a=Intelligent+Power+Generation) UKNovihum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=3560729335&u=https%3A%2F%2Fwww.novihum.com%2F&a=Novihum) DEP2 Science (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=453508910&u=https%3A%2F%2Fp2science.com%2F&a=P2+Science) USPera Complexity BRSunCulture (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=602338567&u=http%3A%2F%2Fsunculture.com%2F&a=SunCulture) KESun Mobility (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=2687123510&u=http%3A%2F%2Fwww.sunmobility.co.in%2F&a=Sun+Mobility) INSuperdielectrics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=1338848262&u=http%3A%2F%2Fwww.supercapacitormaterials.com%2F&a=Superdielectrics) UKTaronis Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=3525071450&u=http%3A%2F%2Fwww.taronistech.com%2F&a=Taronis+Technologies) USTieBam (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=98262813&u=https%3A%2F%2Ftiebam.com%2F&a=TieBam) TWValori Transnational (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=182752022&u=https%3A%2F%2Fwww.valoritrans.com%2F&a=Valori+Transnational) UKWaste2Tricity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2393675-1&h=1160310459&u=http%3A%2F%2Fwaste2tricity.com%2F&a=Waste2Tricity) UKICL freut sich, erneut mit der spezialisiertenFührungskräftevermittlungsfirma Hobbs & Towne zusammenzuarbeiten:Der Senior Partner Steve Kyryk sagte:"Unsere Firma arbeitet seit über 20 Jahren mit Nachhaltigkeits-und Impakt-Investoren und ihren Portfolio-Unternehmen zusammen undbietet Talentlösungen und Beratungsdienste für die globaleInnovationsgemeinschaft. HTI nutzt unser umfangreiches Netzwerk anFührungskräften und Vordenkern und liefert Ergebnisse für einweltweites Sortiment außergewöhnlicher VC-, PE-, Family Office- undCorporate-Venture-Unternehmen. Wir freuen uns, das Sponsoring vonCleanEquity fortzusetzen und die Investoren und Unternehmer bei ihrenBemühungen um die Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger undwirkungsvoller Unternehmen zu unterstützen."Die Cranfield University ist zum fünften Mal in Folge mit dabei.ICL ist dankbar für die fortwährende Unterstützung und Professor TomStephenson FREng, Pro-Vize-Kanzler - Forschung & Innovation beiCranfield, kommentierte:"Cranfield ist erfreut, erneut an der CleanEquity Monaco 2019teilzunehmen. Sie bietet ausgewählten Technologieunternehmen dernächsten Generation unübertroffene Möglichkeiten, ihre Produkte undihr Netzwerk mit Finanzinvestoren und Industrievertretern zupräsentieren."Die Universität setzt sich für die Unterstützung von Innovationenein, um kleinen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial bei derVerwirklichung ihrer Ziele zu helfen. Vor kurzem haben wir zusammenmit Barclays das Eagle Lab auf dem Cranfield-Campus eröffnet, das einintensives Unterstützungspaket für Unternehmer aus der Luft- undRaumfahrt und der Luftfahrt bietet. "Für weitere Informationen zur Teilnahme an der CleanEquity® Monaco2019 benutzen Sie bitte die unten aufgeführten Kontaktinformationenoder besuchen Sie die Konferenz-Website www.cleanequitymonaco.comPressekontakt:Conor BarrettInnovator Capitalconor.barrett@innovator-capital.comTwitter: @CleanEquityLogo - https://mma.prnewswire.com/media/787481/CEM2019_Logo.jpgOriginal-Content von: Innovator Capital, übermittelt durch news aktuell