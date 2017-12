CleanEquity® Monaco 2018 - Registrierung und Zusammenarbeit

London (ots/PRNewswire) - CleanEquity® Monaco, gegründet durchseine Hoheit Fürst Albert II von Monaco & Mungo Park, Vorsitzendervon Innovator Capital, wird weiterhin die Mission zur Förderung undBeschleunigung von weltweit relevanten, erstklassigen,bahnbrechenden, nachhaltigen Technologie-undRessourceneffizienz-Gesellschaften fortführen.ZUM ANMELDEN HIER KLICKEN(http://www.cleanequitymonaco.com/register/)Auf dem Erfolg des 10. Jahrestages im März aufbauend, wird dieCleanEquity® Abteilung von Innovator Capital 600 Unternehmen für dieVeranstaltung 2018 aussuchen. Die Top 30 werden ausgewählt, um einePräsentation an prominente finanzielle, strategische, souveräneFirmen und Familieninvestoren, etablierte Vertreter der Branche,Regierungsbeamte, Verbraucher und internationalen Fachmedien zuliefern. Diese Unternehmen müssen hohe Anforderungen zuManagementfähigkeit & Integrität, einzigartige technologischeDifferenzierung geschützt durch Urheberrechte und hohes, weltweitesUmsatzpotenzial erfüllen.Die Einladung zur Konferenz bietet eine intime und kollegialeUmgebung für Erfinder und Unternehmer, ihre Geschichten denDelegierten - wichtigen Entscheidungsträgern mitzuteilen, um sie beider Verwirklichung ihrer geschäftlichen und strategischenZielsetzungen zu unterstützen.Die persönlichen Meeting Teams von CleanEquity arbeitenunermüdlich daran erste Kontakte und Besprechungen vor, während undnach der Konferenz herzustellen.Andrew Jack, Partner und Co-Präsident der IndustriegruppeCovington & Burling Clean Energy and Climate sagte dazu:"Jedes Jahr führt CleanEquity® Monaco eine maßgeschneiderte Gruppevon führenden Unternehmen, Investoren und Beratern zusammen, diebegeistert davon sind innovative Technologien aus der ganzen Weltbereitzustellen und zu vermarkten. Das spezielle Umfeld und dielösungsorientierten Teilnehmer der Konferenz sind für robusteCleantech Geschäftsabschlüsse und Vordenkerpositionen sehrförderlich.Wir bei Covington sind stolz darauf beide Aspekte von CleanEquity®zu fördern und zu unterstützen. Jetzt in unserem neunten Jahr unsererUnterstützung verpflichten wir uns mit der ganzjährigen Teilnahmeeiner engagierten Gruppe unserer Senior-Technologie-, Politik- undtransaktionalen Rechtsanwälten, um CleanEquity® Investoren undpräsentierende Unternehmen auszusuchen und zu beraten. Und diesesJahr sind wir begeistert, "Covington CleanEquity Conversations"einzuleiten, bei denen Konferenzteilnehmer sich in Gruppen aufteilenund organisierte Chatham House Diskussionen über kritische Belange,betreffend der Cleantech Entwicklung und Kommerzialisierung halten.In einer zunehmend komplexen und hochregulierten Welt hatCovington & Burling eine leistungsfähige unternehmensweite Fähigkeitentfaltet, unseren Kunden in der Navigation von Schnittpunkten inRecht und Politik zu helfen, die sich perfekt nach der dynamischenEntwicklung des globalen Cleantech-Bereichs mit dem Schwerpunkt aufsolche Veranstaltungen wie CleanEquity Monaco ausgerichtet hat. DieGeschäfts- und Technologie Kompetenz des Unternehmens gepaart mitunserer Fähigkeit, über die schwierigsten rechtlichen, politischenund wirtschaftlichen Probleme zu beraten, erbringt konsistenteErgebnisse für die Unternehmen unserer Kunden."Professor Tom StephensonFREng, Pro-Vice-Chancellor - Forschung undInnovation bei Cranfield, sagte:"Cranfield ist begeistert bei CleanEquity® Monaco 2018 beteiligtzu sein. Wir schätzen die Verbindungen sehr, die bei CleanEquity®Monaco gemacht werden, da diese wunderbare Veranstaltung dieFinanzierungsgemeinschaft mit großen nachhaltigenTechnologieunternehmen zusammenführt. 2018 wird ein Jahr derbeschleunigten Entwicklung von Spin-Outs und Tech-Startup Aktivitätenbei Cranfield und wir freuen uns auf darauf Verbindungen beiCleanEquity® Monaco 2018 mit denjenigen, denen wir helfen können unddiejenigen, die uns helfen können herzustellen."Für weitere Informationen über die Teilnahme an derCleanEquity®Monaco 2018, nutzen Sie bitte die nachfolgendenKontaktangaben oder besuchen Sie die Konferenzwebseite unter:www.cleanequitymonaco.com.Pressekontakt:Conor BarrettInnovator Capitalconor.barrett@innovator-capital.comTwitter: @CleanEquityLogo - http://mma.prnewswire.com/media/621823/CleanEquity_Monaco_2018_Logo.jpgOriginal-Content von: Innovator Capital, übermittelt durch news aktuell