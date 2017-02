CleanEquity® Monaco 2017 - Neue Kooperationen und Präsentationstechnologien

London (ots/PRNewswire) - CleanEquity Monaco(http://www.cleanequitymonaco.com/), 9. und 10. März, ist einherausragendes, globales Forum, bei dem 30 weltweiteSpitzenunternehmen von nachhaltigen Technologien undRessourceneffizienz zusammenkommen, um spezialisierteFinanzinvestoren, strategische Familienbetriebe, Corporate Ventures,Partner & Erwerber, politische Entscheidungsträger, Benutzer undMedien zu treffen.Dies ist nur eine Veranstaltung für geladene Gäste. Bitte benutzenSie den untenstehenden Link, um Ihr Interesse an der Teilnahme zuvermerken.ZUM REGISTRIEREN HIER KLICKEN(http://www.cleanequitymonaco.com/register/)Innovator Capital freut sich, die neuen Kooperationen mit SocialStock Exchange und Hobbs & Towne bekannt zu geben.Tomas Carruthers, Vorstandsvorsitzender von Social Stock Exchangekommentierte:"Ich denke, dass CleanEquity Monaco ein einzigartiges Forumbietet, in dem die weltweit innovativsten Vorschläge für saubereTechnologien zusammengebracht werden. Bei Social Stock Exchange,Europas einzigem öffentlichen Markt für Impact Investing, setzen wiruns dafür ein, Unternehmen zu helfen, die positive Auswirkungenerzielen - sei dies ökologisch oder sozial - und einen besserenZugang zu den Kapitalmärkten zu erlangen und wir freuen uns, mitinnovativen Kreditanbietern wie beispielsweise Innovator Capitalzusammenzuarbeiten, um unseren öffentlichen Markt zu präsentieren.Unsere Mitgliedschaft umfasst bereits eine Reihe von Innovatorender sauberen Technologien und unterstreicht die Tatsache, dassunserem Anlegerpublikum allzu bewusst ist, dass die Vorteile übereinen finanziellen Ertrag hinausgehen. Wir sind sehr erfreut, andieser Leitveranstaltung teilzunehmen. Ich bin gespannt zu erfahren,was die nächste Runde der 'Cleantech-Disruptoren' bietet und binzuversichtlich, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können, damit sieihr Ziel erreichen. "Steve Kyryk, Partner bei Hobbs & Towne, sagte:"Unsere Firma arbeitet seit 20 Jahren mit Cleantech-Investoren undderen Portfoliounternehmen zusammen und bietet der globalenGemeinschaft innovative Talent-Lösungen und Beratungsdienste. Dankunserem umfangreichen Netzwerk von Führungskräften und Vordenkernliefern wir Ergebnisse für ein weltweites Assortiment voneinzigartigen VC-, PE-, Family-Office- und korporativen undgesicherten Investor-Organisationen.Hobbs & Towne freut sich, CleanEquity Monaco 2017 im 10.Jubiläumsjahr zu sponsern und die Investoren und Unternehmer beiihren Bemühungen zu unterstützen, energienachhaltige undumweltverträgliche Unternehmen zu entwickeln und zu vermarkten. Wirfreuen uns auf die Teilnahme an dieser prestigeträchtigenVeranstaltung und die Interaktion mit Weltmarktführern derCleantech-Branche."Die CleanEquity-Einheit von Innovator Capital hat für dieVeranstaltung von 2017 über 600 Unternehmen überprüft; 30 werden fürdie Präsentation ausgewählt. Die Teilnahme der folgenden Unternehmenist bestätigt:Antecy (http://www.antecy.com/) NLART Carbon (http://art-carbon.com/) CHBayoTech (http://www.bayotech.us/) USBenson Hill Biosystems (http://bensonhillbio.com/) USEvaporcool (http://www.evaporcool.com/) USKDC Ag (http://kdcag.com/) USLightbridge (http://www.ltbridge.com/) USLiving Map Company (https://livingmap.com/) UKMagneGas (http://magnegas.com/) USNOHMs Technologies (http://www.nohms.com/) USPajarito Powder (http://www.pajaritopowder.com/) USPolygelco (http://polygelco.co.uk/) UKPrimus Power (http://www.primuspower.com/) USSolantro (http://www.solantro.com/) CASind Sie daran interessiert, an der CleanEquity Monaco 2017, alspräsentierendes Unternehmen oder als Delegierter teilzunehmen?Siehe nachfolgende Kontaktdaten oder besuchen Sie die Website -www.cleanequitymonaco.comPressekontakt:Conor BarrettInnovator Capitalconor.barrett@innovator-capital.comLogo: http://mma.prnewswire.com/media/440230/CleanEquity_Monaco_2017_Logo.jpgOriginal-Content von: Innovator Capital, übermittelt durch news aktuell