Clayton, Dubilier & Rice erweitert sein europäisches Team für Industrieunternehmen

Jean-Michel Aubertin, ehemaliger CEO von CG Power und Doosan PowerSystems, wird zum Operating Advisor ernanntLondon (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice gab heute dieEinstellung von Jean-Michel Aubertin, dem ehemaligen CEO von CG Powerund von Doosan Power Systems, als einen der Operating Advisor für dieCD&R-Fonds bekannt.Herr Aubertin hatte zuvor leitende Führungspositionen bei einerReihe von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen inne, die ihrenSitz in Europa haben. Von 2014 bis 2017 war Jean-Michel AubertinChief Executive Officer von CG Power, dem Konzern für elektrischeAusrüstung und Systeme. Vor dieser Zeit, von 2010 bis 2013, war erCEO von Doosan Power Systems, dem Unternehmen für die Konstruktionvon Kraftwerken. Zwischen 2003 und 2009 war Herr Aubertin alsleitende Führungskraft bei Alstom, dem Anbieter von integriertenVerkehrssystemen sowie Ausrüstung und Dienstleistungen, tätig. Hierwar er zunächst Senior Vice President des Bereichs Global Sales andMarketing von Alstom Power, und später übernahm er den Posten alsGeschäftsführer der Alstom Energy and Environment Systems Group,einem Geschäftsbereich für Heizungs-, Strom- undUmweltsteuerungssysteme mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro und10.000 Mitarbeitern in Asien, den USA und in Europa. Vor seiner Zeitbei Alstom war Jean-Michel Aubertin Präsident der Abteilung fürTelekommunikationssatelliten bei EADS Astrium, wobei er davor nocheine Reihe von Führungspositionen bei Matra Marconi Space innehatte."Wir freuen uns sehr darauf, dass Jean-Michel Aubertin als einerunserer Berater arbeiten wird", sagte Dave Novak, CD&R Partner. "Seingroßes Wissen aus dem gesamten europäischen Industriespektrum, dasbei uns einbringen kann, ist unglaublich wertvoll, nicht zuletzt,weil wir in diesem Bereich aktiv investieren und weil wir davonüberzeugt sind, dass es hier auch weiterhin bedeutendeInvestitionsmöglichkeiten geben wird."Herr Aubertin wird sich in erster Linie auf Investitionen imBereich Industrieunternehmen konzentrieren und ein Spektrum von derGewinnung neuer Transaktionsmöglichkeiten über die Beratung vonFührungskräften von Portfolio-Unternehmen bis hin zu Geschäfts- undWachstumsstrategien abdecken."Ich freue mich sehr, einem Konzern beitreten zu können, der einenderart guten Ruf für seine betriebliche Exzellenz genießt und dafür,dass er für Unternehmen, in die er investiert, ein starker Partnerist", sagte Jean-Michel Aubertin. "Und ich freue mich darauf, mit demhoch begabten Team von CD&R zusammenarbeiten zu dürfen, um Betriebeprofitabler und wertvoller zu machen."Herr Aubertin verfügt über einen EMBA von der CPA Toulouse sowieüber einen Abschluss von der Hochschule für Luft- und Raumfahrt ISAESupaero.Informationen zu Clayton, Dubilier & RiceClayton, Dubilier & Rice wurde 1978 als privatesInvestmentunternehmen gegründet. Seit seiner Gründung hat CD&RInvestitionen in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar für 81 Unternehmenmit einem Gesamttransaktionswert von über 100 Milliarden US-Dollarverwaltet. Die Firma hat Niederlassungen in New York und London.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cdr-inc.com.