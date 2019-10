Clayton, Dubilier & Rice erweitert europäisches Team mit Ernennung eines neuen Partners

Björn Killmer konzentriert sich auf IndustrieinvestitionenLondon und New York (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Ricegab heute die Ernennung von Björn Killmer zum Partner bekannt. HerrKillmer wird von der Londoner Niederlassung des Unternehmens ausagieren.Killmer verstärkt ein CD&R-Investment-Team, das in den letztenzwei Jahrzehnten Investitionen in 16 Unternehmen mit europäischenFirmensitz und einem Anlagekapital in Höhe von mehr als 6 MilliardenUS-Dollar getätigt hat.Herr Killmer konzentriert sich auf Industrieinvestitionen inEuropa. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beschaffung,Verhandlung, Strukturierung und Verwaltung von privaten Investitionenin Industrieunternehmen in ganz Europa. Zuvor war er Co-Leiter desTeams Energy & Resources bei Triton Partners, einerPrivate-Equity-Gesellschaft. Herr Killmer kam von Goldman Sachs zuTriton, wo er als Geschäftsführer im Bereich Principal Investment derMerchant Banking Division tätig war. Bei Goldman Sachs war ermitverantwortlich für Private-Equity-Investitionen imdeutschsprachigen Raum und gründete GS Direct Europe, einepaneuropäische Investitionsinitiative im mittleren Marktsegment. HerrKillmer begann seine Karriere im Investment Banking bei Goldman Sachsim Jahr 1994."Die Anlagestrategie von CD&R ist gut geeignet für die Chancen,die wir in den kommenden Jahren erwarten, da Unternehmen undFamiliengesellschaften ihr Portfolio weiterhin umgestalten undUnternehmer Investitionspartner suchen, um Wachstums- undProfitabilitätsinitiativen zu beschleunigen", sagte David A. Novak,der das europäische Geschäft von CD&R leitet. "Wir freuen uns, Björnin das CD&R-Team aufzunehmen; er ist eine außerordentlicheFührungskraft und wird die Strategie unserer Firma in dereuropäischen Industriebranche sehr effektiv vertreten, wo er einestarke Erfolgsbilanz im Bereich Beschaffung und Management vonInvestitionen vorweisen kann."Herr Killmer erwarb einen M.B.A. von der Stanford Graduate Schoolof Business und einen B.A. vom St. John's College, University ofOxford.Informationen zu Clayton, Dubilier & RiceClayton, Dubilier & Rice (CD&R) wurde im Jahr 1978 gegründet undist eine private Investmentgesellschaft. Seit seiner Gründung hatCD&R Investitionen in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar für 86Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von über 130 MilliardenUS-Dollar verwaltet. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen inNew York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.cdr-inc.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/402242/CDR_Logo.jpgPressekontakt:Thomas C. Franco+1 (212) 407 5225tfranco@cdr-inc.com. Daniel G. Jacobs+1 (212) 407 5218djacobs@cdr-inc.com.Original-Content von: Clayton, Dubilier & Rice, übermittelt durch news aktuell