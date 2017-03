ClauseMatch führt Next-Gen-Plattform für Dokument-Workflow-Kollaboration ein, um Richtlinienmanagement und Compliance in Banken zu transformieren

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

London (ots/PRNewswire) -- ClauseMatch, eine Dokument-Workflow- undKollaborationsplattform, die entwickelt wurde, um die Effizienz zuverbessern und Compliance-Risiken zu reduzieren, gab heute eineZusammenarbeit mit Barclays bekannt, im Anschluss an die Teilnahme amBarclays-Accelerator-ProgrammClauseMatch, ein preisgekröntes Finanztechnologieunternehmen, daseine Software-as-a-Service-Plattform für intelligentesDokumentenmanagement anbietet, gab heute die Einführung und dieglobale Verfügbarkeit seines innovativen Online-Editors bekannt. Dasin London ansässige Unternehmen ClauseMatch, ein erfolgreicherAbsolvent des 2014 erstmalig durchgeführtenBarclays-Accelerator-Programms, wird mit Barclays zusammenarbeiten,um die Bank in die Lage zu versetzen, Richtlinien und Standards voneinem zentralen Ort aus und auf globaler Ebene verwalten zu können.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/482644/ClauseMatch_Logo.jpgClauseMatch wurde auf die spezifischen Anforderungen vonFinanzinstitutionen zugeschnitten und wird Banken ein einzigesInstrument zur Verfügung stellen, um die Einsicht in Dokumente zuverbessern und die globale Teamarbeit zu stärken, was Kostenreduziert und Banken dabei hilft, sich an neue Vorschriftenanzupassen. Der Übergang von einem fragmentierten Workflow mitWord-Dokumenten, PDFs und E-Mails zu einer einzigen, umfassendeLösung stellt eine Herausforderung für die gesamte Branche dar.Während Verbraucher bereits weitläufig Online-Kollaborationstools alsdie einfachere und effizientere Option verwenden, tun sichGroßunternehmen weiterhin schwer, sich von jahrzehntealten Prozessenzu verabschieben.Bis jetzt hat es keine allumfassende Lösung gegeben, um komplexeWorkflows zu vereinheitlichen, Zeit und Ressourcen zu sparen,menschliche Fehler zu eliminieren, versteckte Risiken aufzudecken undder Geschäftsführung bessere Erkenntnisse zu liefern. Wenn große undauf der ganzen Welt verteilte Teams in Unternehmen an denselbenDokumenten ohne eine einheitliche Lösung arbeiten, kann dies denFortschritt bremsen und eine weitere Datenextraktion und eindynamisches Suchen innerhalb des endgültigen Dokuments könnteneingeschränkt sein. All dies kann zu Risiken und menschlichen Fehlernführen. Mit ClauseMatch haben Teams in Banken, die mit derÜberwachung von Regulierungen und der Aktualisierung internerRahmenpläne, Richtlinien und Standards beauftragt sind, jetzt eineeinheitliche Plattform, um den Lebenszyklus dieser Dokumente zuverwalten."Wir freuen uns auf die Arbeit mit ClauseMatch und auf dieVerfolgung der Fortschritte, nachdem das Unternehmen dasBarclays-Accelerator-Programm absolviert hat", sagte Steven Burman,Global Head of Compliance Operations and Frameworks bei Barclays."Diese Plattform wird es uns ermöglichen, all unsere globalenRichtlinien und Standards effizienter und effektiver in der gesamtenBank zu verwalten und dabei das Potenzial zu liefern, sie aufeinfache Art über ihre API mit anderen Lösungen verknüpfen zu können.In großen, komplexen Unternehmen kann das Dokumentenmanagement eineHerausforderung darstellen. Daher ist es hervorragend, dass dieBranche Innovationen hervorbringt, um Dinge einfacher zu machen.Sich schnell ändernde Vorschriften, Risiken und Compliance bleibenweiterhin in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die Branche.ClauseMatch geht sie an, indem es zusätzliche Funktionen bietet, diedie Verbindung von regulatorischen Änderungen und internenRichtlinien für Folgenabschätzung und Risikobegrenzung möglich macht."Die Arbeit an ClauseMatch entstand aus der Frustration, die wirin Großunternehmen bei der Arbeit an komplexen Dokumenten mit vielenBeteiligten erlebt haben. Nachdem wir jahrzehntelang Verträgeverhandelt hatten, wollten wir eine neue Lösung finden, die diesenschlecht funktionierenden und fragmentierten Prozess wirklichverbessern kann, der völlig ineffizient zu sein schien: sichgegenseitig mehrere Versionen von Dokumenten schicken, Kommentare undGenehmigungen in E-Mails speichern. Es führte alles zu fehlenderTransparenz, einem nicht existierenden Prüfprotokoll und nichtverfügbare Inhalte in Dokumenten. Die Geschäftsführung hatte keineÜbersicht über Probleme und Engpässe, und die Aufsichtsbehördenwollten Abweichungen und Genehmigungen von Nicht-Standardbedingungensehen, die manuell erfasst werden mussten", kommentierte der CEO undGründer von ClauseMatch, Evgeny Likhoded. "Wir freuen uns, einewirklich bahnbrechende Transformation fürRichtlinienmanagementprozesse anbieten zu können, der Banken in dieLage versetzt, ihre Ziele zu erreichen."In den letzten drei Monaten haben wir mehr als 300 Mitarbeiter indie Plattform eingearbeitet und tausende weitere werden dieses Jahrdamit beginnen.In Anerkennung dieser unternehmenseigenen Technologie wurdeClauseMatch mit dem BBVA FinTech Award 2014 ausgezeichnet. Und jüngstentwickelte ClauseMatch im Verlauf der FCA TechSprint einen Prototyp,um regulatorische Berichterstellung zu erschließen und Dokumente mitVorschriften zu verknüpfen.Über ClauseMatchClauseMatch ist ein preisgekröntes Finanztechnologieunternehmenmit Sitz in London, das eine Software-as-a-Service-Plattform fürintelligentes Dokumentenmanagement anbietet. ClauseMatch liefertTeams in den Bereichen Compliance, Legal, Finance, Operations undRisiko eine nie zuvor gesehene Produktivität, was Millionen an Zeit-und Ressourcenaufwand einspart, dabei das Risiko erheblich senkt unddie Verantwortlichkeit stärkt.Es funktioniert als ein browserbasierter kollaborativerDokumenteditor, der im Kern über einen detaillierten Workflowverfügt, bei dem Kommentare, Genehmigungen und Änderungen Teil einesvollständigen Prüfprotokolls sind und die vollständige Kontrolle vonContent ermöglicht. Jede Änderung und Genehmigung, die in einemDokument vorgenommen wurde, wird organisiert verfolgt und es werdenein vollständiges Prüfprotokoll und noch nie dageweseneBerichterstellungsmöglichkeiten bereitgestellt.http://www.clausematch.com