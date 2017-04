Baierbrunn (ots) -Auch vier Jahre nach seinem Ausstieg aus der TV-Serie "Ein Fallfür zwei" wird Schauspieler Claus Theo Gärtner im Alltag noch immervon seiner bekanntesten Fernsehrolle verfolgt. Er werde nach wie vorhäufig als "Herr Matula" angesprochen, sagte der 73-Jährige demApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Unser Bäcker in Basel begrüßtsogar meine Frau als 'Frau Matula'", so Gärtner. Genervt habe es ihnaber nie: "Ich wusste ja, wer gemeint ist." Gärtner war in "Ein Fallfür zwei" von 1981 bis 2013 in 300 Folgen als Privatdetektiv Matulazu sehen. Trotz seines Ausstiegs aus der Krimiserie ließ sich derSchauspieler vom ZDF überreden, für einen Fernsehfilm erneut in dieRolle des Kult-Schnüfflers zu schlüpfen. Das Drehbuch habe "so vieleneue Facetten für Matula" enthalten, dass er eingewilligt habe,erläuterte Gärtner. Den Film "Matula" zeigt das ZDF am Karfreitag(14. April).Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 4/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell