Claus Strunz beim Drogenkauf - Der Faktencheck heute in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Titel: Haschen, heilen, dealen: Wie bekifft ist Deutschland? DerFaktencheck mit Claus StrunzClaus Strunz beim DrogenkaufModerator Claus Strunz testet für den SAT.1-Faktencheck, wieeinfach man in Deutschland Cannabis kaufen kann. Die generelleFreigabe der so genannten Einstiegsdroge wird kontrovers diskutiert.Claus Strunz macht den Faktencheck: Wo liegen die Vor- und Nachteile,Risiken und Gefahren einer moeglichen Legalisierung? Was passiert aufdem illegalen Markt? Wie stehen die Deutschen zu dem Thema? DerModerator spricht mit Befuerwortern und Gegnern einerCannabis-Freigabe - heute Abend in SAT.1 um 22:25 Uhr.Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlunghonorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen derProgrammankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungensind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung derProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG!Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darfnicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Esdarf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zumZweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet;Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: foto@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell