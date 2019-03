Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Redaktioneller Streit führt zu einer besserenSendung. Davon ist Claus Kleber, Moderator des Heute Journals beimZDF, überzeugt. "Wenn alle nur dasitzen und nicken, würde der Joberstens keinen Spaß machen, weil zweitens Langeweile entsteht", sagtder 63-Jährige im Interview mit dem Medienmagazin journalist."Wer langweilt, kann nicht informieren", so Klebers Überzeugung.Deshalb provoziere er in der Redaktionskonferenz gerne malWiderspruch. "Wir fetzen uns gerne und oft. Aber sachlich." In einerengagierten Debatte komme am besten raus, wo der interessante Kerneiner Geschichte liege. "Wenn es keinen gibt, schmeißen wir dieGeschichte raus."Im journalist-Interview sagt Kleber: "Ich habe noch keinen Beitragmoderiert, den ich nicht senden wollte." Als Haltungsjournalismuswill der ZDF-Moderator das jedoch nicht verstanden wissen: "Ich habeSchwierigkeiten mit dem Begriff, weil Haltung oft als Feigenblatt fürDenkfaulheit dient." Wer heute beispielsweise auf VW oderVerkehrsminister Andreas Scheuer herumhacke, dürfe sich zwar einerbreiten Zustimmung gewiss sein. Aber: "Besteht der Diesel-Skandalwirklich nur aus einer Branche, die betrogen hat, und demCSU-Minister, der das deckt?", fragt Kleber. "Nein, die Geschichtegeht tiefer."Am Sonntag, den 31. März, wird erstmals eine um 15 Minutenverlängerte Sonntagsausgabe des Heute Journals zu sehen sein. Klebersieht die Erweiterung der Sendezeit auch als Signal an die Branche,seriösen Informationen mehr Raum zu geben. "Wir belegen, dass dasGerede vom absteigenden Ast, auf dem sich öffentlich-rechtlicheMedien angeblich befinden, nicht stimmt", so Kleber gegenüber demjournalist.Das Interview mit Claus Kleber lesen Sie in der April-Ausgabe desMedienmagazins journalist, die heute erscheint. Auf Anfrage schickenwir das komplette Interview gerne zu.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistinstagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell