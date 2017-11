Claudio Gligo ist neuer Bereichsleiter des Asset Managements der BONUS-Gruppe - BILD

Ab November verantwortlich für die Veranlagung in derPensionskasse und VorsorgekasseWien (ots) - Mag. Claudio Gligo, CFA (47) ist seit 1. Novemberneuer Leiter des Asset Managements in der BONUS PensionskassenAktiengesellschaft und in der BONUS Vorsorgekasse AG. DerFinanzexperte ist verantwortlich für die Veranlagung des verwaltetenVermögens in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Gligo arbeitete nachseinem Studium der Handelswissenschaften an der WU Wien zuletzt inleitenden Funktionen in der Volksbanken-Gruppe sowie in der UnionInvestment Austria und verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrungin der Pensionskassen- und Vorsorgekassenbranche mit demVeranwortungs-bereich Asset Management."Wir freuen uns, dass wir mit Claudio Gligo einen ausgewiesenenExperten und Kenner unserer Branche für die BONUS-Gruppe gewinnenkonnten. Unser gemeinsames Ziel ist es, die uns anvertrauten Gelderder inzwischen insgesamt mehr als einer MillionAnwartschaftsberechtigten und der 8.000 Bezieher von Zusatzpensionenzukunftssicher und gewinnbringend zu veranlagen. Gleichzeitig stärkenwir mit Gligo unseren erfolgreichen Ansatz der nachhaltigenVeranlagung in der BONUS", sagt Vorstand Dr. Wolfgang Huber.Zwtl.: BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft und BONUSVorsorgekasse AGDie BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft bildet mit der BONUSVorsorgekasse AG und der Concisa Vorsorgeberatung und Management AGein Center of Competence im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge.Die drei Unternehmen verfügen - in Personalunion - über juristische,mathematische und konzeptionelle SpezialistInnen im Bereich derbetrieblichen Altersvorsorge, aber auch über flexibleVerwaltungsapplikationen und administrative Ressourcen, die einebestmögliche Erfüllung der Kundenanforderungen gewährleisten.Die BONUS-Gruppe verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 2,5Milliarden Euro. Die Anzahl der Anwartschaftsberechtigten derPensionskasse beträgt knapp 50.000 Personen. 8.000 Pensionistinnenund Pensionisten beziehen bereits monatlich eine Zusatzpension. Inder Vorsorgekasse wird das Vermögen von mehr als einer MillionAnwartschaftsberechtigten verwaltet.Die BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft wurde im Jahr 1996(damals Winterthur Pensionskassen AG) als überbetrieblichePensionskasse mit staatlicher Konzession gegründet. 2002 wurde imZuge der gesetzlichen Neuregelung der Abfertigung die BONUSVorsorgekasse AG gegründet. Die BONUS-Gruppe steht im Eigentum derZürich Versicherungs-Aktiengesellschaft und der Generali HoldingVienna AG.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Gabriele FeichterProk. Bereichsleitung Vertrieb & MarketingBONUS Pensionskassen AktiengesellschaftBONUS Vorsorgekasse AGA-1030 Wien, Traungasse 14-16+43 (0)1 516021907+43 (0) 67687281907 (Mobil)Mail: gabriele.feichter@bonusvorsorge.atwww.bonusvorsorge.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3210/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell