Mainz (ots) -Claudia Tronnier, seit zehn Jahren Leiterin der ZDF-Redaktion "Daskleine Fernsehspiel", wird mit dem Hans Abich Preis 2018 geehrt. DieEhrung wird am Freitag, 30. November 2018, im Rahmen derPreisverleihung zum FernsehfilmFestival Baden-Baden verliehen."Sie [Claudia Tronnier] und ihr Redaktionsteam arbeitenunermüdlich an Film- und TV-Projekten, die künstlerisch auffallendund inspirierend, experimentierfreudig und ungewöhnlich sind und diedabei immer wieder neue Formen und ästhetische Möglichkeitenausschöpfen", so die Jury des Hans Abich Preises in ihrer Begründung."Bei der ebenso traditionsreichen wie innovativenNachwuchsinstitution des ZDF hat sie zahlreiche Produktionen für TVund Kino bis hin zu internationalen Koproduktionen in Zusammenarbeitmit ZDF/ARTE betreut, zuletzt 'Western' von Valeska Grisebach, 'Waswerden die Leute sagen' von Iram Haq und 'Draußen in meinem Kopf' vonEibe Krebs."Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I:"Claudia Tronnier setzt seit über zehn Jahren an der Spitze einer dertraditionsreichsten Redaktionen des deutschen Fernsehens - dem'Kleinen Fernsehspiel' - neue Impulse. Mit großer Erfahrung, Neugier,Freude und Energie macht sie die für den Nachwuchs zuständigeRedaktion im Sinne von Aufbau von Talenten und Know-how immerwichtiger. Und das ist sehr gut so. Gerade in Zeiten tiefgreifenderUmwälzungen im Mediensektor kommt es umso mehr darauf an, frühzeitigTalente zu entdecken, zu fördern, zu begleiten und Vertrauenaufzubauen. Hans Abich war ein Pionier und Wegbereiter des deutschenFernsehens. Dass Claudia Tronnier für ihre permanente Pionierarbeitund als Wegbereiterin vieler Film- und Fernsehkarrieren mit dem HansAbich Preis 2018 ausgezeichnet wird, könnte stimmiger nicht sein undfreut uns im 'ZDF Fernsehspiel' in ganz besonderer Weise."Der Hans Abich Preis ist nach dem Mitbegründer des Baden-BadenerFernsehfilmfestivals benannt.https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/claudia-tronnier/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ClaudiaTronnierPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell