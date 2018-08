Hamburg (ots) - Seinem Stil treu und dennoch ewig neugierigbleiben: Der gebürtige Hamburger und Wahl-Pariser Karl Lagerfeld wirdam 10. September 85. MADAME gratuliert dem Modeschöpfer, Fotografen,Designer und Kostümbildner von Herzen. Und auch exklusiveGratulanten, wie Claudia Schiffer, Verleger Gerhard Steidl undSchauspieler Lars Eidinger wünschen dem Kult-Designer alles Gute."Karl bei der Arbeit zuzusehen ist einfach überwältigend. Wie eralles zusammenhält, aber auch wie aufmerksam er die kleinsten Detailsim Auge behält! Seine unglaubliche Kunst hatte riesigen Einfluss aufmein Leben, und er hat mich so viel gelehrt. Für mich ist er einfachein Genie, ein Andy Warhol der Mode.", schwärmt Claudia Schiffer überihren Förderer. Karl Lagerfeld gab dem Topmodel der NeunzigerRatschläge, die sie beherzigte: "Traue immer deinen Instinkten."Bereits mit 18 Jahren lief Claudia Schiffer zum ersten Mal für Chanelund pflegt seither eine Freundschaft zu dem Designer.Lars Eidinger ist Film- und Theater-Schauspieler und großer Fandes Chanel Designers. "Karl Lagerfeld war schon immer ein Idol vonmir. Ein Freigeist und Querdenker. Ein unangepasster Exzentriker. Einwahrhafter Schöpfer. Jemand, dem als Kreativdirektor von Chanel dasParadox gelungen ist, zeitgenössische Klassik zu kreieren, ganz inder Tradition von Coco Chanel. Jemand, der sich treu bleibt, indem ersich immer wieder neu erfindet. Jemand, der mit dem Herzen sprichtund sich angreifbar macht. Mir imponiert er sehr, und ich bin Fanseiner Mode, die keine ist, weil sie sich keinem Trend unterwirft",schwärmt er.Auch MADAME-Chefredakteurin Petra Winter durfte Modezar KarlLagerfeld kennenlernen. "Es wohnt eine zarte Seele in dieserScherenschnitt-scharfen Silhouette. Man bemerkt das beim Blick inseine braunen Augen. 15 Jahre ist es etwa her, dass ich ihmgegenübersaß und er für einen Augenblick seine schwarze Sonnenbrilleabnahm. Ich war fast erschrocken ob der Weichheit in seinem Blick,die im Kontrast zu seinen geschliffenen Sätzen stand. Als wir uns dasletzte Mal zum Gespräch trafen, nahm er die Brille häufiger ab. Auch,um auf dem Display seines Smartphones besser nach den Fotos seinerKatze Choupette suchen zu können, die er stolz präsentierte. SeineAugen hatten sich kein bisschen verändert. Es sind genau die weichenund jugendlichen wie auf den Bildern von 1954, als er als 21-Jährigermit einer Mantel-Kreation den begehrten Preis des PariserWollsekretariats gewann.", so die MADAME-Chefin über den Designer imSignature-Look.Die MADAME Redaktion zieht ihren Hut vor einem unverwechselbarenDesigner. Alles Gute zum 85. Geburtstag, Karl Lagerfeld! 