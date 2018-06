Claudia Roth verweigert Opfer von Flüchtlingsterror eine Schweigeminute: Schande für den deutschen Parlamentarismus (FOTO)

Potsdam (ots) -Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth unterbrach denAfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz, als dieser das Parlamentbat, der (mutmaßlich) von einem irakischen sogenannten "Flüchtling"missbrauchten und ermordeten 14-jährigen Susanna mit einerSchweigeminute zu gedenken. Wenn er nichts zum Thema zu sagen habe,werde sie den nächsten Redner aufrufen, sagte Roth. Im Bundestag kames daraufhin zu wütenden Rufen der schamlosen Altparteien gegen dieAfD. Thomas Seitz sagte noch immer nichts - und wurde von der Grünenzurück an seinen Platz zitiert mit den Worten: "Ich fordere Sie auf,das Redepult zu verlassen."Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz, erklärt:"Was für eine Schande für den deutschen Parlamentarismus, was fürein empathieloses, verachtenswertes Verhalten desAltparteien-Bundestages und seiner grünen Vizepräsidentin. EinVerhalten, das man spätestens seit Kandel kennt, wo sich die SPD mitihren Verbündeten gegen das Opfer, ihre Angehörigen und gegenmittrauernde Deutsche gestellt hat. Um den Flüchtlingsterror gegendeutsche Mädchen und Frauen nicht benennen und das totale Scheiternder Willkommenskultur sich eingestehen zu müssen, wird jedes Mal vonEinzelfällen und mehr Sozialarbeit für die Mörder schwadroniert - unddie Opfer sollen beschwiegen und die Taten beschwichtigt werden. Wennselbst die Bild-Zeitung heute schreibt 'An jenem 23. Mai hat dieserStaat, dem wir unsere Kinder anvertrauen, Susanna grauenvoll im Stichgelassen. Mit diesem tödlichen Wahnsinn muss endlich Schluss sein.Und die Bundesregierung sollte den Anstand haben, Susannas trauerndeFamilie um Verzeihung zu bitten', dann ist das für dieVizepräsidentin und den Altparteien-Bundestag in ihrem jämmerlichenDeutschenhasser-Kult immer noch kein Anlass, in sich zu gehen undsich zu fragen "Was läuft hier in Deutschland falsch?"Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell