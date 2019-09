Claudia Repp, Corporate Real Estate Lead bei Accenture, moderiert Barcamp-Session auf der iafob-Jahrestagung am 26. November 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Accenture":

--------------------------------------------------------------Anmeldung zur Jahrestagunghttp://ots.de/1uZUNb--------------------------------------------------------------Sonthofen (ots) -Claudia Repp verantwortet als Corporate Real Estate Lead dieImmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei derinternational agierenden Unternehmensberatung Accenture. In diesemJahr ist sie Gastgeberin der Jahrestagung des Instituts fürArbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob deutschland), dieauf dem Campus Kronberg bei Accenture stattfinden wird. Außerdemmoderiert sie am 26. November 2019 eine Barcamp-Session auf derdiesjährigen Jahrestagung.Das iafob deutschland sprach vorab mit ihr über Büroplanung 2025und warum ihre Kollegen trotz Home Office und Remote Work gern insBüro kommen.Das komplette Interview lesen Sie hier:http://www.iafob.de/aktuelles/IAFOB: "Sie verantworten die Immobilien der UnternehmensberatungAccenture im deutschsprachigen Raum. Wie haben sich die Anforderungenan Büroumgebungen in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sichtverändert?"Claudia Repp: "Accenture hat schon immer ansprechende undinspirierende Arbeitsplätze geschaffen. Früher mit dem Fokus zurepräsentieren und einen produktiven Arbeitsplatz für unsere Beraterzur Verfügung zu stellen.Accenture setzt sich für eine Welt ein, in der es sich besserarbeiten und leben lässt. Unsere Arbeitsumgebungen sollen dabeiunterstützen, diesen Ethos zum Ausdruck zu bringen. Heute möchten wireinen Ort schaffen, an dem wir Menschen, Daten und Technologiemiteinander verbinden. Hierbei stehen der Mensch und das Erlebnis,die User Experience, im Vordergrund."IAFOB: "Home Office, Remote Work und Beratertätigkeiten beimKunden - Warum kommen Ihre Kolleg*innen trotzdem gern ins Büro?"Claudia Repp: "Unsere Arbeitsplätze sind nicht mehr nur ein Ort,um Arbeit zu erledigen. Es sind vielmehr Orte, um sich mit Klientenzu treffen und im Team in einem Co-Creation-Prozess innnovativeLösungen zu entwickeln. Unsere Arbeitsumgebungen unterstützen diesmit einer Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt und mit Technologie,die Kollaboration unterstützt."IAFOB: "Stichwort Büroplanung 2025: Was wird sich aus Ihrer Sichtin den nächsten Jahren verändern?"Claudia Repp: "Ich glaube, dass der Mensch und das Erleben seinesArbeitsalltages weiterhin im Fokus der Büroplanung bleiben wird.Allerdings wird dies ergänzt durch Technologie und KünstlicheIntelligenz. Die Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach Sicherheit undVertrauenswürdigkeit und gleichzeitig der Faszination für dieMöglichkeiten von KI werden eine Herausforderung für die Büroplanungder Zukunft sein."Über die iafob-Jahrestagung 2019:Unter dem Motto "Go with the Flow - Arbeiten, wie es unserer Naturentspricht" treffen sich am 26. November 2019 in Frankfurt am MainFührungskräfte und Entscheider, die ihr Unternehmen in dieArbeitswelt der Zukunft führen wollen. Dabei steht die Fragestellungim Mittelpunkt, wie sich Arbeitsplätze heute so gestalten lassen,dass Mitarbeitende sich wohl fühlen und in den Flow kommen. DieJahrestagung bietet Expertenvorträge aus Wissenschaft und Praxis undein Barcamp, auf dem sich Teilnehmer austauschen können. Programm undAnmeldung: http://www.iafob.de/jahrestagungÜber das iafob deutschland:Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafobdeutschland) ist ein Beratungsinstitut, das sich ganzheitlich mit derGestaltung der Büro-Arbeitswelt auseinandersetzt. Über seineArbeitsschwerpunkte ist es mit dem Institut für Arbeitsforschung undOrganisationsberatung in Zürich verbunden, das 1997 von Prof. Dr. Dr.h. c. Eberhard Ulich, dem emeritierten Direktor des Instituts fürArbeitspsychologie an der ETH Zürich, gegründet wurde. Das iafobdeutschland ist eine Netzwerkorganisation, die mit erfahrenenNetzwerkpartnern bundesweit Projekte bearbeitet und Unternehmen rundum die Arbeits-, Lern- und Führungskultur sowie Gestaltung vonArbeitsräumen berät.Pressekontakt:Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung GmbH iafobdeutschlandDieter Boch, GeschäftsführerBergstr. 1487527 SonthofenE-Mail: dieter.boch@iafob.deTelefon: +49 8321 7873 070www.iafob.deOriginal-Content von: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung iafob deutschland, übermittelt durch news aktuell