"Claude Dornier - Pionier der Luftfahrt" / 90-minütige Doku am Sonntag, 2. Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Baden-Baden (ots) -Claude Dornier ist ein Name von Weltrang. Die 90-minütigeDokumentation "Claude Dornier - Pionier der Luftfahrt" von ThomasWartmann erzählt die spannende Geschichte des Flugpioniers, der 68Flugzeugtypen entwickelte, viele davon nach revolutionärem Konzept.Bis heute bauen Dorniers Enkel auf den Philippinen und in MünchenWasserflugzeuge auf Grundlage seiner Ideen. Der Film zeigt DorniersLeben, sein Werk und seine Zeit in seltenen Archivbildern undAnimationen. Zu sehen am Sonntag, 2. Dezember 2018, um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen.Konstrukteur und VisionärClaude Dornier war für die einen ein besessener, visionärerKonstrukteur und für die anderen ein geschickter Unternehmer, dereinen Konzern mit bis zu 23.000 Beschäftigten führte. Eigentlichwollte er Architekt werden, 1903 entschloss er sich jedoch zumStudium an der technischen Universität München. Sein erster Entwurffür eine Flugmaschine fiel bei seinem Professor durch. Sein ersteserfolgreiches Ingenieurskunstwerk wurde dann eine Vorrichtung für denTransport von Särgen ins Krematorium.1910 wurde er bei LuftschiffbauZeppelin angestellt und entwickelte später, zu Beginn des erstenWeltkrieges, ein Wasserflugzeug, das eine 1000-Kilo-Bombe über Londonabwerfen sollte. Das Flugzeug wurde in einem Sturm zerstört, dochDornier hatte seine Bestimmung gefunden - Flugboote, fliegendeSchiffe, die im Wasser starten und landen und Ozeane überquerenkönnen. In den 1920er Jahren gelang ihm mit einem Wasserflugzeug, dasder Polarforscher Roald Amundsen bei seiner Nordpolexpeditioneinsetzte, der internationale Durchbruch. Die zwölfmotorige "DO X"schaffte, damals als das größte Flugzeug der Welt, zudem 1931 denSprung über den Atlantik.Der Name bleibtNach dem zweiten Weltkrieg, in dem Dornier widerwillig einenBeitrag zur Rüstungsindustrie leistete, begann der Zerfall desflorierenden Familienunternehmens. Nach der Entprivatisierung derLuft- und Raumfahrttechnologie hörte das Familienunternehmen auf zuexistieren, doch ist die Luftfahrt bis heute ohne den Namen Dorniernicht denkbar. Die Grundlage für die dokumentarische Spurensuchebilden die Erinnerungen des Luftfahrtpioniers, seltene Archivbilder,Animationen und Interviews mit Familienmitgliedern.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen"Die Reihe "Geschichte und Entdeckungen" bietet dem Publikum amSonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwändig produzierteDokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus dem deutschenSüdwesten. Darunter Alltags, Technik- oder Kulturgeschichte, aberauch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.SendungDie 90-minütige Doku "Claude Dornier - Pionier der Luftfahrt" wirdam 2. Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.