Classic Open Air 2018 - First Night: 100 Jahre Deutsches Filmorchester Babelsberg

Berlin (ots) - Mi 18.07.2018 20:15, rbb FernsehenMit einer großen Jubiläumsgala feiert das Deutsche FilmorchesterBabelsberg 100. Geburtstag und eröffnet damit am 5. Juli das FestivalClassic Open Air 2018 auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Das rbbFernsehen zeichnet diese glanzvolle "First Night" auf und zeigt sieam Mittwoch, 18. Juli 2018, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.Erstmals führt Moderatorin Kim Fisher durch die Gala des Festivals.Dem Anlass entspricht das Staraufgebot: Peter Maffay bringt seinenErfolgs-Titel "Über sieben Brücken musst du gehen" mit, Dieter"Maschine" Birr seinen Kult-Song "Wenn ein Mensch lebt".Tatort-Kommissar Axel Prahl gratuliert mit Liedern aus seinem Album"Blick aufs Mehr", Schauspielerin Dagmar Manzel mit berührendenUfa-Chansons.Außerdem mit dabei: die Musicalstars Katharine Mehrling, CassandraSteen und Lars Redlich, die Sopranistin Nicole Chevalier und TenorRobert Watson. Komponist Günther Fischer und seine Tochter Laura sindmit dem Titelsong aus dem Kult-Film "Solo Sunny" zu hören. DasDeutsche Filmorchester Babelsberg spielt unter der Leitung von RobertReimer.Von Babelsberg nach HollywoodDie Jubiläumsgala bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern einemusikalische Reise durch die 100-jährige Orchestergeschichte.Unvergessene Ufa-Chansons stehen ebenso auf dem Programm wielegendäre Filmhits aus der DDR, der Sound großer Hollywood-Streifenund Klassikhits von Puccini bis Bernstein.Das Deutsche Filmorchester Babelsberg wurde 1918 alsUfa-Sinfonieorchester im damaligen Neubabelsberg gegründet. DieMusiker begleiteten legendäre Stummfilme wie "Metropolis" oder "DasKabinett des Dr. Caligari". Ab 1949 spielte dasDefa-Sinfonieorchester die komplette Filmmusik der DDR ein, darunter"Die Legende von Paul und Paula" oder "Polizeiruf 110". Heute gehörenMelodien aus Filmklassikern wie James Bond, Star Wars und HarryPotter zur Visitenkarte des Orchesters.Die Sendung "Classic Open Air" mit dem Filmorchester Babelsbergist am Sonntag, 12. August 2018, um 11.25 auch bei 3sat, demGemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRF und ARD zu sehen.