München, Cleveland (Ohio) (ots) -Das weltberühmte Cleveland Orchestra feiert im Jahr 2018 sein100-jähriges Bestehen. Dieses besondere Jubiläum ist Clasart ClassicAnlass, zusammen mit WNET, ideastream, NHK und dem BayerischenRundfunk einen Live-Mitschnitt der Konzertgala zu produzieren. Die"Centennial Gala" umfasst berühmte Werke von Richard und JohannStrauss sowie Maurice Ravel. Herzstück ist Mozarts Klavierkonzert Nr.24 in c-Moll mit Lang Lang.Das Cleveland Orchestra wurde im Jahr 1918 gegründet. Über diefolgenden Jahrzehnte entwickelte sich das Ensemble zu einem derbesten und angesehensten Orchester der Welt, das durch seineerfolgreichen Konzert-Tourneen weltweite Popularität erlangte. Esgilt unter den "Big Five", den fünf bekanntesten und bestenSinfonie-Orchestern der USA, als das europäischste. So klingendeNamen wie Nikolau Sokoloff, Artur Rodzinski, Erich Leinsdorf, GeorgeSzell, Lorin Maazel und Christoph von Dohnáhnyi hatten bereits diemusikalische Leitung des Cleveland Orchestra inne. Im Jahr 2002 hatFranz Welser-Möst diese Aufgabe übernommen. Er wird die "CentennialGala" dirigieren.Die Aufnahmen finden Ende September in dem prachtvollenJugendstilsaal der Severance Hall in Cleveland, Ohio, statt. Das imJahr 1931 eröffnete Gebäude ist der Hauptsitz des berühmtenOrchesters und unterstreicht mit seiner einzigartigen Akustik dessenausgefeilte Kunstfertigkeit.Für Clasart Classic ist es bereits die fünfzehnte Zusammenarbeitmit diesem Ausnahmeorchester, in der u.a. ein Bruckner- und einBrahms-Zyklus entstanden.Die Produktion kommt Ende des Jahres als DVD und Blu-ray unter demClasart Label bei Concorde Classic heraus.