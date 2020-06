Clartan Associés: Monatsbericht Mai 2020

Die Aktienmärkte befanden sich im Mai weiter auf Erholungskurs. So legte der amerikanische S&P 500 um 4,5% und der europäische Stoxx 600 um 3,0% zu.

Der US-Index liegt im Vorjahresvergleich um 9,4% im Plus und hat seit Jahresbeginn lediglich 5,8% an Wert eingebüßt, was von einer ausgeprägten Zuversicht, womöglich gar von einem gewissen Optimismus zeugt.

Der daraus resultierende Anstieg der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung