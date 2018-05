Clarks Kids und Marvel schaffen eine exklusive Kollektion, mit der die Stärke der Einigkeit gefeiert wird

Somerset, England (ots/PRNewswire) -#GREATER TOGETHERSCHLIE?E DICH DEN MÄCHTIGSTEN HELDEN DER ERDE ANVereint euch. Haltet zusammen. Gemeinsam können wir mehrerreichen.Clarks Kids wurden von den Superhelden des Marvel-Universumsinspiriert. Dabei ist eine exklusive Multi-Gender-Kollektionentstanden, die Stärke durch Einheit verkörpert. Beginnend mit derFilmpremiere der mit Spannung erwarteten Avengers: Infinity War, dieam 27. April in die britischen Kinos kommt, fängt die kultigeKollektion den Geist jedes Helden ein und bietet KindernBewegungsfreiheit durch Komfort für ihre alltäglichen Abenteuer.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/Wie jedes Kind auf dem Planeten haben die Avengers alle sehrverschiedene und unterschiedliche Identitäten. Wenn sie sichzusammenschließen, vereinen sich ihre Stärken und sie werden zummächtigsten Superhelden-Team auf der Erde. Die Kampagne - GreaterTogether - verfolgt das Ziel, Kinder dazu zu ermutigen, ihre Stärkenund Fähigkeiten wertzuschätzen und als Einheit zusammen zu stehen;sie zu befähigen, furchtlos zu sein, an sich selbst zu glauben undsich immer durch Stärke in der Einheit gegenseitig zu unterstützen.Seit über 170 Jahren ist Clarks Experte für die Entwicklung vongesunden Füßen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wunder, dieNeugier und die Vorstellungskraft von Kindern durch Bewegungsfreiheitzu fördern."Kinder haben die Macht, die Welt zu verändern. Sie sind diereinsten Köpfe auf dem Planeten, und wir - Clarks - lassen uns davoninspirieren, wie sie ihr Leben leben. Aus unserer Sicht sind sie alleSuperhelden. Welchen besseren Weg gibt es also, dies zu feiern, alssich mit Marvel zu verbünden. Wir richten uns nach wissenschaftlichenErkenntnissen und Daten, um die Tradition zu unterstützen, wachsendeFüße in sichere Hände zu legen. Verbinden Sie das mit Leidenschaft,Fantasie und Fachwissen, und Sie erhalten eine innovativeSchuhkollektion, die Kindern die Freiheit gibt, ihr wahres Selbst zusein."Jason Beckley. Clarks Chief Brand Officer.Marvel x Clarks startet am 4. Mai 2018 online und in ausgewähltenGeschäften.Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitteLaura VultoGlobal Communications & PR ManagerOffice: +31(0)20-233-79-50Laura.Vulto@clarks.comEsther Lopez RivaGlobal Head of Communications & PREsther.lopezriva@clarks.com(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/686554/Clarks_Kids_Marvel.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/ (https://www.multivu.com/players/uk/8322051-clarks-marvel-greater-together/)Original-Content von: Clarks Kids, übermittelt durch news aktuell