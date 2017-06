Clarivate Analytics übernimmt den Marktführer Publons und schafft damit die maßgebliche, von Verlegern unabhängige Plattform für die Beschleunigung von Forschung durch Peer Reviews

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Clarivate Analytics gab heute dieÜbernahme von Publons und seiner führenden, weltweiten Plattform fürForscher für den Austausch, die Diskussion und die Anerkennung durchPeer Reviews sowie die Nachbearbeitung von akademischer Forschungbekannt. Diese Akquisition vereint die führende Zitationsdatenbankder Welt mit der weltweit größten forschungsorientiertenDatenplattform für Peer Reviews und Anerkennung."Clarivate Analytics investiert intensiv in die Verbesserungbestehender Analyse-, Erkenntnis- undArbeitsflussoptimierungslösungen sowie in die Identifizierung neuerMöglichkeiten, die unseren Kunden helfen, Innovation zubeschleunigen", sagte Jay Nadler, CEO von Clarivate Analytics. In nurfünf Jahren hat Publons das weltweit größte und zuverlässigsteDiscovery Tool für Rezensenten aufgebaut. Acht der 10 führendenVerleger und mehr als 150.000 Rezensenten verwenden diese Plattform.Die Übernahme von Publons spiegelt unser Engagement für dieEntwicklung des maßgeblichen Sets von objektiven, von Verlegernunabhängigen Werkzeugen für Forscher, Herausgeber, Geldgeber fürForschung und Institutionen wieder, die den mit Peer Reviewsbeschäftigten Experten die Anerkennung geben, die sie verdienen."Clarivate entwickelt und bietet innovative Analyse- undArbeitsflusslösungen an, welche die Effizienz über den gesamtenLebenszyklus der Forschung verbessern, von der Idee zum Experiment,bis hin zur Veröffentlichung, Verbreitung und Beurteilung. DieÜbernahme von Publons sowie seiner Plattform und Daten erhöht denWert zahlreicher Produkte von Clarivate Analytics und unterstütztForscher bei der Verfolgung ihrer Karrieren und ihren Bemühungen imÖkosystem der Geldgeber, Herausgeber und Institutionen."Das Zitationsnetzwerk und die Forschungswerkzeuge von ClarivateAnalytics, einschließlich der Hauptprodukte, wie Web of Science,EndNote und ScholarOne, zählen zu den in der Forschung verbreitetstenWerkzeugen", sagte Andrew Preston, Mitgründer von Publons. "Danielund ich haben Publons in der festen Überzeugung gegründet, dass PeerReview im Zentrum der Forschung liegt. Angesichts des zunehmendenDrucks auf wissenschaftliche Veröffentlichungen sehen wir hier eineMöglichkeit für Publons, noch größere, positive Auswirkungen auf PeerReviews zu haben. Die weltweite Präsenz und die unparteiischePosition von Clarivate Analytics, kombiniert mit Publons, bietet unsMöglichkeiten, die Plattform weiter zu entwickeln sowie jeneWerkzeuge und Dienstleistungen zu entwickeln, welche dieForschergemeinschaft benötigt."Die Kräftebündelung von Clarivate und Publons nimmt sich der, fürdie Forschung kritischen Herausforderungen in dem mit $ 1,7 Billionenbezifferten, weltweiten Forschungsmarkt an, zu denen betrügerischewissenschaftliche Forschung, Ineffizienzen bei Peer Reviews, welchedie Forschung verlangsamen, und die Identifizierung und das Verstehenvon führender Forschung zählen, da Geldgeber zunehmend nachweisbareAuswirkungen und erkennbare Beiträge zum Forschungsumfeld sehenwollen. Peer Reviews sind das Kernstück der Lösungen für dieseHerausforderungen und sie werden auch hinter künftigen Verbesserungenim gesamten Forschungsökosystem stehen.Im Rahmen der Akquisition übernimmt Clarivate Analytics dieMitgründer von Publons, Andrew Preston und Daniel Johnston, sowiesämtliche Mitarbeitende von Publons. Publons wird seine Basis inWellington, Neuseeland, sowie seine Präsenz in London erweitern undauch in Zukunft seine eigene Unternehmenskultur aufrechterhalten,aber gleichzeitig seine Technologie in die Plattformen von ClarivateAnalytics integrieren und zum internen Innovationssystem desUnternehmens beitragen.Clarivate AnalyticsClarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellungzuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kundenin aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zuentwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaligerGeschäftsbereich Intellectual Property and Science von ThomsonReuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, aufAbonnements aufbauenden Geschäftsbetrieben, die ihren Schwerpunkt aufwissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse undStandards bei gesetzlichen Vorgaben, Informationen über Pharma undBiotech, Markenschutz, Domain-Markenschutz und das Managen vongeistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate(TM) Analytics istmittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000, inüber 100 Ländern auf der ganzen Welt tätigen Mitarbeitern. DasUnternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unter anderem Web ofScience(TM), Cortellis(TM), Derwent(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor®und Techstreet(TM) zählen. Weitere Informationen finden Sie unterclarivate.com (http://www.clarivate.com/).