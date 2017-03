Clarivate Analytics lanciert neue Produktsuite für Forscher zur Risikoreduzierung und Zeitersparnis bei der Wahl des nächsten Wirkstoff-Targets

Der Drug Research Advisor ermöglicht schnelleren Zugriff und einebesser fundierte Entscheidungsfindung mit nur einem Tool und bieteterstklassige Visualisierung und Analysen.Philadelphia (ots/PRNewswire) - Auf dem Gebiet derWirkstoffentdeckung ist die Auswahl eines Targets für diepräklinische Entwicklung schwierig und das richtige Target zuermitteln ist zweifellos der wichtigste Schritt im gesamten Prozessder Wirkstoffentwicklung. Wenn man im Auswahlprozess des Targets denersten Schritt falsch setzt, kann dies sehr kostspielig werden. LautUntersuchungen des Centre for Medicines Research (CMR) lag dieWahrscheinlichkeit im Jahr 2015, einen neuen Wirkstoffkandidaten vonPhase I erfolgreich in die Vermarktung zu bringen, bei weniger als 10% in allen Therapiebereichen, wobei die fehlende arzneilicheWirksamkeit die Ursache für den Misserfolg in mehr als der Hälfte derPhase-II- und Phase-III-Studien war.Um dieses Risiko und damit zusammenhängende Kosten zu verringern,steht jetzt der Drug Research Advisor zur Verfügung - eine vonClarivate Analytics entwickelte, neue Suite mit präklinischenWorkflow-Instrumenten. Der Drug Research Advisor integriert dieentscheidenden Schritte der präklinischen Forschung in eineneinzigen, Cloud-basierten Arbeitsablauf, der einen schnellerenZugriff auf Informationen ermöglicht und so eine verbesserteEntscheidungsfindung erlaubt. Mit dem Drug Research Advisor könnenAnwender nun mit einem Tool zentrale, manuell zusammengestellteInhaltsarten aus den Clarivate Analytics-Produkten IntegritySM undMetaCoreTM abfragen und dabei die modernsten Visualisierungs- undAnalysemethoden nutzen.Die erste Anwendung innerhalb des Drug Research Advisor unter derBezeichnung Target Druggability unterstützt dieTarget-Identifizierung und -Auswahlforschung, indemwirkstoffbezogene, biologische, experimentelle und kompetitiveInformationen in einem einzigen interaktiven Such-Werkzeug vereintwerden. Datenexperten von Clarivate haben einen spezifischenBewertungsalgorithmus eingebaut, der eine Auswahl von Targets füreine bestimmte Erkrankung einschätzt und diese Targets nach ihremPotenzial als beste oder erste ihrer Klasse in eine Bewertungeinordnet. Dieses Bewertungssystem trägt dazu bei, dass sich derAuswahlprozess von 12 Wochen auf weniger als 30 Minuten verringernlässt.Mit dieser verbesserten Effizienz können Unternehmen jetzt mehrTargets prüfen und diejenigen auswählen, die am besten ihrenPortfolios entsprechen, und Zeit und Ausgaben für ungeeignete Targetswerden vermieden. So kann man Millionen Dollar an Kosten einsparenund - was noch wichtiger ist - den Unternehmen wird es ermöglicht,mehr lebensrettende Medikamente auf den Markt zu bringen."Betrachtet man die vielen Faktoren, die zu bewerten sind, wennman Möglichkeiten für die nächste Entwicklung einer ersten oderbesten Behandlung ihrer Klasse erschließen will, stehen Forscherregelmäßig vor der Herausforderung, die Target-Landschaft im Hinblickauf eine Indikation oder den einzuschlagenden Weg möglichst schnellzu bewerten", sagte Leo Lafferty-Whyte, Leiter der AbteilungDiscovery & Translational Science Products bei Clarivate Analytics."Die Target Druggability Anwendung vereinfacht die täglichenArbeitsabläufe unserer Kunden, indem die zunehmend komplexen Datenauf eine visuellere Art dargestellt und so besser nutzbar gemachtwerden."So funktioniert die AnwendungMit Target Druggability beginnen die Anwender ihre Suche gemäßErkrankung, Target oder Wirkstoff und unmittelbare Suchergebnissezeigen die Anzahl der Targets, die mit dieser Erkrankung imZusammenhang stehen. Begleitet werden diese Ergebnisse von visuellenAnalysen, geordnet nach Molekültyp und Target-Gruppe. Eine hilfreicheFarbkennzeichnung, Gruppierung und Größensortierung kann ebenfallsgenutzt werden, um sich die Metadaten bezüglich dieser Targetsanzeigen zu lassen, zum Beispiel die höchste Phase, die ein Wirkstofffür dieses Target erreicht hat, laufende Programme im Vergleich zunicht-aktiven Programmen, Target-Molekültyp, Biomarker, Tiermodelleund Stufen des genetischen Nachweises.Ausgehend von dieser Grundlage können Nutzer die Risikostufenbewerten - neuartige im Vergleich zu nachgewiesenen Targets - und siekönnen die Ergebnisse auf Basis des proprietärenBewertungsalgorithmus, der die Evidenz bezüglich der Targets abfragt,in eine Rangfolge einordnen.Wenn sie die Stufe für einzelne Targets betrachten, können dieNutzer für die Targets auch damit zusammenhängende Informationenprüfen, unter anderem begleitende Übersichten mit manuellzusammengestellten Informationen.Was Kunden sagenAngesichts der Tatsache, dass 58 % der Targets in derMedikamentenforschung sich bereits in der aktiven Entwicklungbefinden und zwei oder mehr Unternehmen sie derzeit erforschen, istdie Auswahl eines neuen Targets zur Erforschung ein riskantesUnterfangen geworden, da man sich wirklich von der Konkurrenzunterscheiden und bereits zu Beginn des gesamten Prozesses eineNische finden muss.Aus diesem Grund hat Clarivate seine Kunden in die Konzeptiondieses Produkts mit eingebunden. Die Rückmeldungen dieser Kunden sindäußerst positiv ausgefallen.Ein Teilnehmer, Patrick Sieber, Laborleiter für Herz-Kreislauf-und Fibrose-F&E Biologie bei Actelion, sagte: "Mit TargetDruggability kann ich mir schnell einen Überblick über dieTarget-Landschaft verschaffen, einschließlich Erkrankungen undKonkurrenzumfeld.""Target Druggability kann Forscher im Auswahlprozess eines Targetszur Entwicklung neuer Wirkstoffe unterstützen, indem der richtigeKontext für die Entscheidungsfindung bereitgestellt wird", erklärteDave Deninger, leitender Forschungswissenschaftler bei VertexPharmaceuticals, der ebenfalls am Pilotprojekt teilnahm.DRA Drug Research Advisor - Target Druggability wurde kürzlich alseiner der Top-5-Finalisten bei den Fierce Innovation Awards(https://www.fierceinnovationawards.com/life-science/2016)ausgezeichnet.Für weitere Informationen über Target Druggability oder zurVereinbarung einer Demo klicken Sie bitte hier(http://clarivate.com/drug-research-advisor/).Clarivate AnalyticsClarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellungzuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kundenin aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zuentwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaligerGeschäftsbereich Intellectual Property and Science von ThomsonReuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, aufAbonnements aufbauenden Geschäftsbereichen, die ihren Schwerpunkt aufwissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse undregulatorische Standards, Informationsgewinnung in den BereichenPharma und Biotechnologie, Markenschutz, Domain-Markenschutz und dasManagement von geistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate(TM)Analytics ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehrals 4.000 Mitarbeitern, die in über 100 Ländern auf der ganzen Welttätig sind. Das Unternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unteranderem Web of Science(TM), Cortellis(TM), Thomson Innovation(TM),Derwent World Patents Index(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor® undTechstreet(TM) gehören. 