Clarivate Analytics gibt die Top 100 Globalen Innovatoren 2016 bekannt

Top 100 innovativsten Unternehmen verschieben ihren Schwerpunktvon Quantität auf QualitätPhiladelphia (ots/PRNewswire) - Clarivate Analytics, vormals derGeschäftsbereich Intellectual Property & Science von Thomson Reuters,veröffentlichte heute die mit Spannung erwartete Liste der 2016 Top100 Global Innovators. Dieser Report zeichnet die innovativstenUnternehmen und Institutionen weltweit aus, die durch eine solideAnalyse von einzigartigen und proprietären Daten ermittelt wordensind. Das Unternehmen präsentierte ebenfalls seine neueMarkenidentität nach dem erfolgten Verkauf des Geschäftsbereichs andie Onex Corporation und Baring Private Equity Asia im Oktober 2016.Der mittlerweile im sechsten Jahr erscheinende Report zeigt beiden 2016 Top 100 Global Innovators einen bemerkenswerten Wandel derStrategie unter den weltweiten Spitzen-Innovatoren. Insbesondere hatsich die Zahl der eingereichten Patente verringert, während sich Zahlder Patenterteilungen erhöht hat. Dieser Trend unterstreicht inVerbindung mit einem erheblichen Engagement bei den F&E-Ausgabeneinen stärkeren Einsatz für Qualität statt Quantität, um neueErfindungen zu kommerzialisieren. Zusammen erwirtschafteten dieFirmen auf der Liste mehr als 4 Billionen USD Umsatz im Jahr 2015 undgaben mehr als 227 Milliarden USD für Forschung und Entwicklung aus.Durchschnittlich investierten die 2016 Top 100 Global Innovators 9,1Prozent mehr in F&E als diejenigen im Aktienindex S&P 100. Diesstellt die Bedeutung, die diese Unternehmen auf den BereichInnovationen legen, noch einmal heraus.Die diesjährige Studie zeigte auch eine größere Diversifizierunginnerhalb der Patentportfolios der Top-Innovatoren. Canon, GeneralElectric und Hitachi investieren derzeit wesentlich inMedizintechnik, während Google gegenwärtig ein selbstfahrendes Autoentwickelt und Amazon aktiv an der Drohnenentwicklung beteiligt ist.Die Daten des Reports in diesem Jahr weisen darauf hin, dass der Wegzu Innovationen nicht länger nur eine einzige geradlinige Methodeumfasst."Heute wurde ein Meilenstein für Clarivate Analytics verwirklicht,denn mit der Veröffentlichung unseres Top 100 Global InnovatorsReports gehen wir unter unserer neuen Markenidentität in dieZukunft", sagte Jay Nadler, CEO. "Wir glauben, dass Innovationskraftein fundamentaler Antrieb für wirtschaftlichen Wohlstand,Wettbewerbsvorteile und Erfolg ist. Dies steht stellvertretend fürden Kern unseres Geschäfts - die Beschleunigung derInnovationsgeschwindigkeit. Unsere Methodik bei den Top 100 GlobalInnovators, bei der Erkenntnisse von Web of Science, Derwent undCortellis genutzt werden, ist rein datenbasiert und schließt jedeUnklarheit bei der Frage aus, was ein Unternehmen zu eineminnovativen Unternehmen macht. Also möchten wir diejenigenbeglückwünschen, die bedeutsame Fortschritte erreicht haben, mitderen Hilfe sie die nächste Ära der globalen Innovationen einläutenwerden."Die Methodik von Clarivate Analytics zur Ermittlung der 2016 Top100 Global Innovators ist die einzige objektive Analyse vonPatentaufkommen, Raten erfolgreicher Patenterteilungen, globalerReichweite und Einfluss von Erfindungen, um die innovativstenOrganisationen der Welt unvoreingenommen zu ermitteln.Die Clarivate Analytics 2016 Top 100 Global Innovators sind:3M Company Fujitsu NokiaAbbott General NovartisLaboratories ElectricAdvanced Micro Google (jetzt NTTDevices AlphabetInc.)Air Products Hitachi NXPSemiconductorsAisin Seiki Honda Motor OlympusAlstom Honeywell OmronInternationalAmazon Huawei OracleAnalog Devices IFP Energies PanasonicNouvellesApple Intel PhilipsArkema InterDigital QualcommBASF Johnson & RenesasJohnsonBayer Johnson RocheControlsBecton Dickinson JTEKT SafranBoeing Kawasaki Saint-GobainHeavyIndustriesBoston Scientific Kobe Steel SamsungElectronicsBridgestone Komatsu SeagateBristol-Myers Kyocera Seiko EpsonSquibbBroadcom LG Shin-EtsuElectronics ChemicalCannon Lockheed Showa DenkoMartinChevron LSIS SonyCNRS, Makita SumitomoFranzösisches Corporation ElectricNationalesZentrum fürwissenschaftlicheForschungCEA Marvell SymantecCorning MediaTek TEConnectivityDaikin Industries Medtronic ThalesDelphi Automotive Merck ToshibaDolby Micron Total S.A.LaboratoriesDow Chemical Microsoft Toyota MotorCompanyDuPont Mitsubishi University ofHeavy CaliforniaIndustriesEmerson Electric NEC ValeoEricsson Nike XeroxExxon Mobil Nippon Steel Xilinx& SumitomoMetalFraunhofer Nissan Motor YamahaFujifilm Nitto Denko YaskawaElectricYazakiFür weitere Informationen über das Programm der 2016 ClarivateAnalytics Top 100 Global Innovators und zum Herunterladen des Reportsbesuchen Sie bitte: http://top100innovators.stateofinnovation.com/.Einen vollständigen visuellen Überblick über die diesjährigen Top100 Global Innovators finden Sie unter: http://top100innovators.stateofinnovation.com/content/top-100-global-innovators-infographic.Clarivate AnalyticsClarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellungzuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kundenin aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zuentwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaligerGeschäftsbereich Intellectual Property and Science von ThomsonReuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, aufAbonnements aufbauenden Geschäftsbereichen, die ihren Schwerpunkt aufwissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse undregulatorische Standards, Informationsgewinnung in den BereichenPharma und Biotechnologie, Markenschutz, Domain-Markenschutz und dasManagen von geistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate(TM) Analyticsist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000Mitarbeitern, die in über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätig sind.Das Unternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unter anderem Webof Science(TM), Cortellis(TM), Thomson Innovation(TM), Derwent WorldPatents Index(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor® und Techstreet(TM)gehören. 