Clarivate Analytics ehrt Erbe von Dr. Eugene Garfield im Bereich der Informatik mit Gedenk-Stipendium

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Um das Erbe von Dr. EugeneGarfield zu ehren, des visionären Begründers des Web of Science undeines Vorreiters der Informatik, hat Clarivate Analytics heutebekannt gegeben, dass der "Eugene Garfield Information SciencesPioneer Award" ins Leben gerufen wurde. Diese Auszeichnung wirdjährlich an mindestens eine viel versprechende Person aus derInformatik vergeben, die durch ein Komitee angesehenerSzientometriker bestimmt wird.Clarivate Analytics, Heimstatt von Web of Science und JournalImpact Factor, unterstützt derzeit innovative Forschung vonEinzelpersonen im Bereich der Szientometrie durch ein Programmintellektuellen Vorreitertums, welches Forschern Zugriff auf dieDaten des Web of Science ermöglicht. Zudem werden Stipendienvergeben, darunter der Outstanding Teacher Award der American Societyof Information Science & Technology und der Dissertation ProposalAward. Beide Auszeichnungen wurden zu Beginn der achtziger Jahre vonDr. Garfield ins Leben gerufen. Dieser neue Preis wird weiterenWissenschaftlern ermöglichen, den Bereich voranzubringen und das Erbevon Dr. Garfield fortzuführen.Der Geschäftsbereich Scientific & Academic Research von ClarivateAnalytics baut weiterhin auf die frühen Arbeiten von Dr. Garfieldauf, welcher Science Citation Index, Current Contents und vieleweitere Indizes der Wissenschaft entwickelt hat. Clarivaterevolutioniert die datenbasierten Wissenschaften und ist führenderAnbieter von Daten im Bereich der Referenzen und Innovationen sowievon Analysen für Forschungsorganisationen weltweit."Wir sind höchst erfreut, diese Auszeichnung verkünden zu können,welche wir als Ehrung von Dr. Garfield verstehen, einem visionärenVorbild, Kollegen und Freund für viele von uns", sagte JessicaTurner, weltweite Leiterin der Bereiche Behörden und Universitätenbei Clarivate Analytics. "Im Lauf des Jahres wird Clarivate dieGemeinschaft der Szientometrie zusammenbringen, um Dr. Garfields Erbezu ehren und erste Preisträger zu benennen."Jährlich wird mindestens ein Preis für die innovativste Forschungin der Szientometrie vergeben, die weltweit in diesem Bereichanwendbar ist. Der Preis geht an Forscherinnen und Forscher in einemfrühen Stadium der Laufbahn (d. h. nicht mehr als 10 Jahre nach demErwerb des Doktortitels) und basiert auf den Anwendungskriterien unddem Bedarf der jeweiligen Forscher. Clarivate Analytics wirderfolgreichen Antragstellern zusätzlich zur AuszeichnungUnterstützung in Sachwerten und Zugriff auf die Daten des Web ofScience geben.Bewerbungen um den Preis können ab April 2017 im Interneterfolgen. Bis dahin sollten Interessierte sich registrieren, umBenachrichtigungen zu erhalten, wenn der Bewerbungszeitraum beginnt.Schicken Sie zu diesem Zweck bitte eine E-Mail andanielle.connelly@clarivate.com.Clarivate AnalyticsClarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellungzuverlässiger Erkenntnisse und Analysen das Innovationstempo fürKunden in aller Welt und ermöglicht so, neue Ideen schneller zuentwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaligerGeschäftsbereich "Intellectual Property and Science" von ThomsonReuters besitzen und betreiben wir eine Reihe führender, aufAbonnements aufbauender Geschäftsbereiche, die ihren Schwerpunkt aufwissenschaftlicher und universitärer Forschung, Patentanalysen undgesetzlichen Normen, Informationen über Pharma und Biotechnik,Markenschutz, Domain-Markenschutz und Verwaltung geistigen Eigentumshaben. Clarivate(TM) Analytics ist mittlerweile ein eigenständigesUnternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern, die in über 100 Ländernder Welt tätig sind. Das Unternehmen ist Inhaber bekannter Marken,darunter Web of Science(TM), Cortellis(TM), Thomson Innovation(TM),Derwent World Patents Index(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor® undTechstreet(TM). Weitere Informationen erhalten Sie unterclarivate.com (http://clarivate.com/).