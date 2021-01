Clarity Gold leistet erste Zahlung an Big Ridge für Projekt Destiny

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 27. Januar 2021. Clarity Gold Corp. (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) („Clarity“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 11. Januar 2021 am 26. Januar 2021 als erste Zahlung gemäß dem Optionsabkommen vom 27. November 2020 an Big Ridge Gold Corp. (TSX-V: BRAU) („Big Ridge“) eine Barzahlung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung