Clariant verkauft Farbgranulat-Sparte

BASEL (dpa-AFX) - Clariant kommt bei der Bereinigung des Geschäftsportfolios einen Schritt weiter.



Das so genannte Masterbatches-Geschäft wird an die amerikanische Poly One verkauft. Insgesamt bewertet die geplante Transaktion die Division Masterbatches mit 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre sollen eine Sonderausschüttung erhalten, teilte Clariant am Donnerstag mit./cf/uh/AWP/fba