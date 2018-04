Clariant sieht in China Potenzial für Umsatzverdoppelung bis 2021

Zürich (awp) - Das Spezialchemie-Unternehmen Clariant sieht sich bei der Umsetzung seiner Strategie für China auf Kurs. So sei der Umsatz in China im Jahr 2017 um 13% gestiegen bei einer gleichzeitigen Steigerung der Profitabilität, teilt Clariant am Mittwoch mit. Dank verschiedenen regionalen Wachstumsinitiativen bestehe das Potenzial, den Umsatz im Reich der Mitte von 2015 bis 2021 zu verdoppeln, heisst es ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten