Clariant hat mit harten Wettbewerbsbedingungen zu kämpfen!

Clariant leidet immer noch unter den harten Wettbewerbsbedingungen. In den ersten 9 Monaten hat sich der Konzern aber wieder gefangen. Es mussten keine weiteren Rückschläge verkraftet werden. Der Umsatz konnte sich leicht verbessern. Zum Nettogewinn macht der Konzern im Quartal traditionell keine Angaben. Allerdings lässt sich aus den Zahlen ableiten, dass sich die operative Marge verbessert hat. Diese liegt jetzt bei 15,2%.

Wie sich die Wahl von Donald Trump auswirken wird ist noch unklar

Im Vorjahr betrug die Marge noch 14,6%. Das EBITDA stieg um 4% auf 652 Mio SFr. Insgesamt kann also eine leichte Verbesserung der operativen Geschäftsentwicklung festgestellt werden. Jetzt möchte Clariant seinen Wachstumskurs stärker befeuern. Dazu unterstützt der Konzern die nachhaltige Entwicklung in China. Zugleich wurde in den USA eine neue Produktionsstätte für Polypropylenkatalysatoren in Betrieb genommen. Die neue Anlage steht in Kentucky und soll in erster Linie die strategische Partnerschaft mit CB&I verbessern.

In den vergangenen Jahren hat Clariant seine Aktivitäten in Nordamerika deutlich ausgebaut. Mittlerweile betreibt der Konzern in den USA 41 Standorte mit insgesamt 1.800 Mitarbeitern. Es werden dort rund 1,1 Mrd $ Umsatz erzielt. Die USA sind ein sehr wichtiger Geschäftsstandort für Clariant. Wie sich die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auswirken wird, ist bislang noch unklar. Allerdings könnte Clariant als ausländisches Unternehmen von politischen Restriktionen getroffen werden.

