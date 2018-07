Clariant im ersten Semester weiter auf Wachstumskurs – Prognosen bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Muttenz (awp) - Der Chemiekonzern Clariant befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Er hat im ersten Semester sowohl den Umsatz als auch die Gewinnziffern verbessert. Der Ausblick vom vergangenen April wird erneut bestätigt.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 8 Prozent auf 3,39 Milliarden Franken. In Lokalwährungen entspricht dies einem Plus von 7 Prozent, wie Clariant am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten