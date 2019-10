Clariant: Was tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Clariant, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.10.2019, 16:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 20.13 CHF.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,38 liegt Clariant unter dem Branchendurchschnitt (24 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 25,53 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,77 Prozent und liegt damit 0,09 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,68). Die Clariant-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Clariant mit einer Rendite von 4,12 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,97 Prozent. Auch hier liegt Clariant mit 5,08 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.