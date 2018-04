Clariant-Aktien tauchen nach Q1-Zahlen – Marge hat enttäuscht

Bern (awp) - Die Aktien von Clariant sind am Mittwoch mit deutlich tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet und widersprechen damit den vorbörslichen Indikationen. Am Morgen hatten die Baselbieter Erstquartalszahlen publiziert, die vor allem punkto Profitabilität nicht auf Anklang stossen. Nun komme es zu Gewinnmitnahmen.

Um 09.30 Uhr büssen Clariant Namen deutliche 3,8 Prozent auf 24,14 Franken ein. Allerdings gilt zu ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten