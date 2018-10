Claranet wird Gold-Technologiepartner der Meet Magento Association

Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet istneuer Technologiepartner der Meet Magento Association (MMA). AlsGold-Partner von MMA unterstützt Claranet zukünftig die Kunden vonMagento, dem Anbieter der gleichnamigen Open Source- und EnterpriseOnlineshop-Software, und arbeitet direkt mit der internationalenMagento-Community und ihren lokalen Magento-Ökosystemen zusammen. DieMMA ist eine Non-Profit-Organisation und offizieller Partner vonMagento. Als internationale Plattform der Magento eCommerce-Softwareund ihrer Community vertritt MMA die Nutzer und Systemintegratorenvon Magento und veranstaltet die jährliche Fachkonferenz "MeetMagento" in Deutschland. Als Teil einer internationalen Eventreihe inüber 40 Ländern präsentiert die Konferenz allgemeine eCommerce-Trendsund aktuelle Magento-Services und vereint dabei die wichtigstenEntwickler, Systemintegratoren und Agenturen.Jan Monosov, Partner Manager der Meet Magento Association,erklärt: "Claranet als neuen Gold-Technology-Partner bei MMA zu habenist eine große Bereicherung für das lokale und globale Ökosystem vonMagento. Es ist uns eine große Freude, einen führendenHosting-Provider mit so viel Verständnis und Unterstützung für dielebendige Community zu begrüßen. Mit gemeinsamen Aktivitäten undStrategien wird Claranet noch tiefer im Ökosystem verwurzelt werden."In enger Zusammenarbeit mit Agenturen und Entwicklern hat derManaged Service Provider eigens für Magento einen modernenApplikationsstack auf Basis von Containern entwickelt, der sichindividuell konfigurieren und erweitern lässt. Dieser kann auf denPublic Clouds von AWS, der Google Cloud oder Microsoft Azure aberauch in der Claranet-eigenen Cloud bereitgestellt und betriebenwerden. Laut Claranet ist ein Ziel der neuen Gold-Partnerschaft, dieinnovativen Claranet Services verstärkt in der MagentoSystemintegratoren- und Händler-Szene zu positionieren.Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland, begrüßtdie neue Gold-Partnerschaft: "Nach unserem Engagement alsGold-Sponsor der Meet Magento Conference im Juni 2018 ist die neueTechnologie-Partnerschaft mit MMA der nächste logische Schritt.Geplant sind weitere gemeinsame Aktionen, unter anderem auch diedirekte Ansprache von Magento-Händlern und -Systemintegratoren. Wirhaben Magento Expertise aus Projekten und der engen Zusammenarbeitmit Agenturen und freuen uns, nun als offizieller Technologie-Partnernoch enger mit der Magento Community zusammen zu arbeiten."Die Technologie Partnerschaft Gold mit MMA, deren Partner Magentoim Juni 2018 von Adobe Systems übernommen wurde, erweitert dasinternationale Netzwerk von Claranet und unterstützt den ManagedCloud Provider dabei, den Austausch mit Magento-Agenturen und-Anwendern zu intensivieren.Weitere Informationen zur Meet Magento Association (MMA) und überClaranet gibt es unter www.meet-magento.com bzw. www.claranet.de.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "MagicQuadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid InfrastructureManaged Services" in Europa positioniert. Dies schließt an diePositionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners MagicQuadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünfaufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69 40 80 18 - 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172 137 - 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell