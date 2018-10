Claranet verstärkt Sicherheitskompetenzen durch neue Global Cyber Security Unit

Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet gibtdie Einführung einer internationalen Geschäftseinheit fürCyber-Sicherheit bekannt. Die neue Global Cyber Security Unitermöglicht Kunden den Zugang zu marktführenden Services fürInformationssicherheit. Die Claranet Gruppe konsolidiert undverstärkt dadurch ihr aktuelles Angebot zur Cyber-Sicherheit, in dassie auch durch die Übernahme der beiden Unternehmen Sec-1 undNotSoSecure in den vergangenen Monaten investiert hatte. Claranetinvestierte im gesamten Konzern bereits intensiv inSicherheitsdienstleistungen - insbesondere in Frankreich undPortugal.Die Global Cyber Security Unit ermöglicht Claranet Kundenzukünftig den Zugang zu Beratungs- und Serviceleistungeninternationaler Experten in einer Vielzahl von Disziplinen rund umCyber-Sicherheit, darunter zukunftsweisende Angebote der Spezialistenvon Sec-1 und NotSoSecure für Penetrationstests und Managed SecurityServices sowie Schulungskompetenzen von NotSoSecure, einem dergrößten Anbieter von Ethical Hacking Training auf den globalgefeierten Black Hat-Konferenzen. Die neue Business-Unit fürCyber-Sicherheit integriert die Fähigkeiten derSicherheits-Spezialisten und bietet den Kunden im Rahmen desbestehenden Claranet Portfolios weltweit optimaleSicherheits-Services."Sicherheit steht für zahlreiche Unternehmen an erster Stelle,deshalb haben wir in den vergangenen Jahren hart daran gearbeitet,unser Angebot in diesem Bereich auszubauen", erklärt Olaf Fischer,Geschäftsführer von Claranet Deutschland. "Die Übernahme derSpezialisten Sec-1 und NotSoSecure hat in diesem Prozess eineentscheidende Rolle gespielt. Jetzt gilt es, die Kompetenzen undService-Angebote beider Unternehmen so einzusetzen, dass sichSynergien ergeben und gleichzeitig beide Unternehmen ihre eigenenStärken weiterentwickeln. Die neue Cyber Security Unit zielt daraufab, die Kompetenzen der Unternehmen wertschöpfend zu vereinen."Eine kürzlich von Claranet durchgeführte Studie bestätigt dasBedürfnis nach umfassenden Cyber-Security-Services: 69 Prozent derbefragten Entscheidungsträger im IT-Sektor gaben an, nicht in derLage zu sein, Kundendaten wirkungsvoll zu sichern. Rund die Hälfte(45 Prozent) erklärten, bei dem Versuch, das digitale Kundenerlebniszu verbessern, auf Schwierigkeiten bei der Sicherung der Kundendatengestoßen zu sein."Cyber-Sicherheit ist auf der Agenda zwar nach oben gerutscht,doch für viele Unternehmen ist es nach wie vor eine großeHerausforderung, aktuelle Sicherheitsbedrohungen abzuwehren undgleichzeitig eine lückenlose Sicherheitsstrategie zu implementieren",erklärt Fischer und ergänzt: "Um das zu erreichen, ist eine Vielzahlvon verschiedenen Fähigkeiten und Technologien notwendig, aber diemeisten Unternehmen haben weder die Zeit noch das Fachwissen, um sichdiesen Herausforderungen alleine zu stellen. Durch die Zusammenarbeitmit externen Anbietern, die über ein profundes Know-how und weltweitführende Kompetenzen verfügen, können solche Unternehmen ihreSicherheit schnell verbessern. Außerdem haben sie Zugriff aufumfassende Serviceleistungen, die sich durch die ständig veränderndeBedrohungslandschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Das ist diePhilosophie unserer neuen Business-Unit für Cyber-Sicherheit. Wirfreuen uns darauf, unseren Kunden die beste Unterstützung zum Schutzihrer Daten, Anwendungen, Systeme und Prozesse bieten zu können,kombiniert mit einem breiten Spektrum an sich ständigweiterentwickelnden Dienstleistungen."Über Sec-1:Sec-1 ist ein Dienstleister für Penetrationstests mit Sitz in UK,der Schwachstellen in IT-Netzwerken und Anwendungsprogrammen aufzeigtund dadurch Risiken von Sicherheits-verletzungen minimiert. DasUnternehmen bietet außerdem Social-Engineering-Services wie Phishing,Value-Added-Resale von IT-Sicherheitsprodukten undSchulungsleistungen. Sec-1 wurde im Mai 2017 von Claranet übernommen.Weiterführende Informationen gibt es unter www.sec-1.com.Über NotSoSecure:NotSoSecure ist einer der größten Anbieter von Ethical HackingTraining auf den global gefeierten Black Hat-Konferenzen und einesder weltweit angesehensten Penetration Testing Unternehmen in denBereichen Web- und mobile Applikationen sowie Netzwerk-Sicherheit mitNiederlassungen in UK, den USA, Indien und Australien. Zu den Kundenvon NotSoSecure gehören im FTSE 250 und unter Fortune 500 gelisteteUnternehmen, führende Finanzinstitute in London und New York undeinige der größten Einzelhandelsunternehmen in den USA und in UK.NotSoSecure wurde im Juni 2018 von Claranet übernommen.Weiterführende Informationen gibt es unter www.notsosecure.com.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "MagicQuadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid InfrastructureManaged Services" in Europa positioniert. Dies schließt an diePositionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners MagicQuadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünfaufeinanderfolgenden Jahren an. 