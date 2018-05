Claranet übernimmt britischen IT-Infrastruktur- und Cloud-Spezialisten Union Solutions

Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranetübernimmt den in Großbritannien ansässigen IT-Infrastruktur- undCloud-Spezialisten Union Solutions. Die Akquisition basiert auf demstrategischen Wachstumskonzept von Claranet und ermöglicht demManaged Service Provider, seinen Kundenstamm und sein Service-Angebotzu erweitern. Zu den Kunden von Union Solutions gehören unter anderemMitsubishi Finance, Clyde & Co und Kingfisher.Union Solutions ist der neueste Zugang in einer Reihe vonTechnologieunternehmen, die von der Claranet Gruppe in denvergangenen Jahren akquiriert wurden, und unterhält Niederlassungenin Surrey und Kent; sein Jahresumsatz beträgt etwa 11 Mio. Euro (10Mio. GBP). Das britische Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiterund ist spezialisiert auf eine Reihe von Infrastruktur- und ManagedServices, unter anderem Infrastruktur-Design, Hosting sowieTransitions- und Migrations-Services. Dabei liegt der Schwerpunkt aufhochperformanten Datenmanagement- und Security-Lösungen fürUnternehmen. Union Solutions unterstützt sowohl große gemanagte OnPremise-Lösungen als auch Managed Services in der Microsoft AzureCloud. Seine Gründer bleiben dem Unternehmen treu und werden in denkommenden Jahren ihren Beitrag zum Wachstum der Hosting Services vonClaranet leisten.Michel Robert, Managing Director bei Claranet UK, erklärt: "Zielder Übernahme von Union Solutions durch Claranet ist es, dasHosting-Design sowie die Transitions- und Migrations-Fähigkeiten fürumfangreiche On Premise-Lösungen zu erweitern und zusätzlicheAzure-Kompetenzen und -Angebote zu erwerben. Union Solutions verfügtüber eine langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how beim Designund der Implementierung unternehmenskritischer Infrastrukturen mitdem Schwerpunkt auf Datenspeicherung und Security. Das Unternehmenunterhält langjährige, enge Kundenbeziehungen in der Rechts- undFinanzbranche sowie im Handel, wodurch wir unsere Kompetenzen indiesen wichtigen Bereichen weiter ausbauen können. Derleidenschaftliche Einsatz von Union Solutions für Spitzenleistungenund seine Wachstumsbestrebungen machen das Unternehmen zu einemidealen Partner, der unseren Fokus auf eine schnelle Expansion teilt.Daher freuen wir uns darauf, die speziellen Kompetenzen von UnionSolutions in unser Portfolio zu integrieren und unsere Servicesweiter ausbauen zu können."Jason Rabbetts, Gründer und Geschäftsführer von Union Solutions,fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, Teil der Claranet Gruppe zu sein.Unsere Datenmanagement-Services, die Kompetenzen im Bereichhyperkonvergenter Plattformen und unsere Azure-Expertise ermöglichenin Kombination mit den Public- und Private-Cloud-Services vonClaranet ein extrem leistungsstarkes Hybrid-Angebot für unsereKunden. In der heutigen, sich schnell verändernden und hybridenMulti-Cloud-Welt ist ein breit gefächertes Kompetenzspektrumunentbehrlich, und gerade das macht die Verbindung von UnionSolutions und Claranet so relevant und spannend."Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2017"als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" inEuropa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69-408018 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172-137 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell