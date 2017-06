Claranet ist Hosting-Partner von Spryker Systems

Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service ProviderClaranet ist neuer Cloud Hosting-Partner von Spryker Systems,Hersteller des Spryker Commerce Operating System, dem Betriebssystemfür digitale Geschäftsmodelle. Claranet unterstützt Spryker und seineKunden beim agilen Hosting von geschäftskritischen Anwendungen undDaten auf Basis von DevOps und Container-Technologien."Spryker ist ein hochmodernes Betriebssystem für Commerce-Modelle,mit dem Hersteller und Händler neue Features und Applikationen extremschnell, datengetrieben und hochindividualisiert nach dem MinimumViable Product-Ansatz auf den Markt bringen können", erklärt BorisLokschin, CEO bei Spryker Systems. "Mit der von Claranet zurVerfügung gestellten Entwicklungs- und Produktivumgebung könnenunsere Kunden ihre Anwendungen, etwa klassische desktopnahe B2C- oderB2B-Shops, Sprachanwendungen wie Amazon Alexa Skills, Bots für SocialMedia und Kundenservice oder Blockchain-basierte Use Cases, agil undunkompliziert entwickeln, live stellen und performant undausfallsicher betreiben lassen."Olaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland, fügthinzu: "Erfolgreiche Commerce-Unternehmen stehen vor der Anforderung,sowohl permanent neue eShop-Features zu entwickeln als auchgleichzeitig einen sicheren und performanten Betrieb ihrerE-Commerce-Plattform sicherzustellen. Claranet löst diesesSpannungsfeld für Spryker auf Basis von aktuellenContainer-Technologien verbunden mit modernen DevOps-Konzepten. DerWeg von der Entwicklung zur Bereitstellung von neuen Features wirdfür die Entwickler signifikant verkürzt, ohne die Performance,Sicherheit und Verfügbarkeit der eCommerce-Plattform zukompromittieren - mit den entsprechenden Auswirkungen auf denGeschäftserfolg unserer Kunden."Claranet übernimmt sowohl das Managed Hosting des Spryker DemoShops als auch der Spryker Website. Darüber hinaus entwickelt undpflegt Claranet die Spryker Development Umgebung auf Basis von DockerContainern und schafft damit wichtige Voraussetzungen für einnahtloses Continuous Deployment.Die beiden Unternehmen haben bereits erste gemeinsameKundenprojekte erfolgreich realisiert. Auf der Entwicklerkonferenzcode.talks commerce special in Berlin hat Claranet in einem Vortraganhand von Spryker dargestellt, wie sich das Hosting in skalierbarenContainer-Umgebungen auf Basis von Kubernetes auf Public Cloudserfolgreich umsetzen lässt. Claranet war zudem Sponsor von SprykerSystems auf der "Online Marketing Rockstars Expo" in Hamburg und wirdauch auf der globalen Business- und Innovationsplattform derdigitalen Wirtschaft "dmexco" im September 2017 in Köln als "IndustryPartner" auf dem Spryker-Messestand präsent sein.Weitere Informationen zu Spryker und den Managed Services vonClaranet gibt es unter https://spryker.com bzw. www.claranet.de.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016"als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" inEuropa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauenauf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oderandere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt esunter www.claranet.de.Über Spryker Systems:Spryker Systems entwickelt ein Betriebssystem für Commerce,welches auf den Erfolgsprinzipien international führenderOnline-Händler basiert. Die modulare Commerce Technologie Sprykerermöglicht es durch die bereitgestellte Plattform schnell Apps zulaunchen und zu entwickeln, die entlang kundenzentrischerAnwendungsfälle gebaut werden. Spryker bildet eine neueSoftware-Generation ab, die unterschiedlichste Arten von Appsunterstützt, egal ob einfachen Shop, mobile App, Internet of Things(IoT) Szenarien oder die Anbindung von Bot- oder Sprachfähigkeiten.Das Team von Spryker Systems sitzt in Berlin und Hamburg. Mehr unterhttps://spryker.com und auf Twitter: @sprysys.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69 408018 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172 137 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell