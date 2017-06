Claranet gibt drei neue Akquisitionen, 40 Prozent Umsatzsteigerung, Refinanzierung und neue Investoren bekannt

Frankfurt am Main (ots) -- Bedeutender Schritt zur Vergrößerung der Reichweite undAngebotsstärke von Claranet in Europa- "Tikehau Capital" und andere erwerben Minderheitsanteile anClaranet im Wert von rund 104 Mio. EUR (90 Mio. GBP)- Neue Banken-Gruppe schafft Spielraum für weiteres WachstumClaranet, einer der führenden Managed Service Provider in Europa,gibt die Akquisition von drei IT Service Providern in UK (Sec-1),Frankreich (Oxalide) und Portugal (ITEN Solutions) bekannt. DieÜbernahmen führen zu einer signifikanten Umsatzsteigerung undErweiterung der Angebotspalette. Außerdem hat Claranet seineRefinanzierung abgeschlossen, die eine langfristige Finanzierungsowie eine zusätzliche Kreditlinie für weitere Akquisitionen in Höhevon rund 93 Mio. EUR (80 Mio. GBP) umfasst. In diesem Kontext wurdenneue Minderheitseigner an Bord genommen, darunter "Tikehau Capital",das neben den existierenden Eignern in Claranet investiert hat.Die drei neuen Akquisitionen verstärken das Know-how von Claranetin den Bereichen Sicherheit, DevOps, Systemintegration und ITServices. Darüber hinaus festigen sie die Position der ClaranetGruppe, die zu den größten unabhängigen Cloud- und Managed ServiceProvidern in Westeuropa und Brasilien zählt. Die erweiterte Gruppeverfügt über einen Gesamtjahresumsatz von rund 360 Mio. EUR (310 Mio.GBP), 1.800 Mitarbeiter sowie 6.500 Kunden und ist mit Standorten inacht Ländern auf zwei Kontinenten (UK, Frankreich, Deutschland,Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, Brasilien) internationalaufgestellt."Sec-1" ist ein Security Solution Provider mit Sitz in Leeds, UK.Gegründet im Jahr 2001, bietet das Unternehmen Penetration Tests undVulnerability Assessments auf Applikations- und Infrastruktur-Ebene,Firewalls, Malware Protection und Security Training Services. DieÜbernahme von "Sec-1" mit 60 Mitarbeitern und rund 7 Mio. EUR (6 Mio.GBP) Jahresumsatz erweitert die Security Expertise von Claranet. DieGründer Matt Hawnt und Gary O'Leary-Steele werden bei Claranetbleiben, um gemeinsam mit dem Senior Management Team daran zuarbeiten, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und ihre Services fürClaranet Kunden in UK und Europa bereitzustellen.Die französischen DevOps- und Cloud-Spezialisten von "Oxalide"werden Claranet in den Bereichen Deployment und Managementgeschäftskritischer Web-Applikationen verstärken. Das Unternehmenwurde 2003 gegründet, erwirtschaftet jährlich rund 17,5 Mio. EUR (15Mio. GBP) Umsatz und betreut mit 95 Mitarbeitern namhafte Kunden wie"Canal+" und "Direct Energie". Oxalides Management Team bleibt vorOrt, wird sein Angebot weiterentwickeln und dabei von derwirtschaftlichen Stabilität und dem erweiterten Claranet Portfolioprofitieren."ITEN Solutions" wurde 2013 durch den Zusammenschluss zwei dergrößten Unternehmen im portugiesischen IT-Markt gegründet, erzielteinen Jahresumsatz von rund 80 Mio. EUR (69 Mio. GBP) und beschäftigt360 Mitarbeiter. Die Übernahme macht Claranet zu einem der größten ITService Provider Portugals, der seine Kunden dabei unterstützt, vonden Vorteilen neuer Technologien zu profitieren.Die Refinanzierung wurde durch folgende Finanzinstitute, die andie Stelle der bisherigen Kreditgeber treten, gewährleistet: ABNAMRO, Bank of Ireland, HSBC, Natixis, Partners Group, The Royal Bankof Scotland, Société Générale und Sumitomo Mitsui BankingCorporation.Charles Nasser, Gründer und CEO der Claranet Gruppe, kommentiert:"Durch organisches Wachstum und Akquisitionen ist es uns gelungen,eine maßgebliche Position im europäischen Markt für Managed ITServices zu erreichen, die uns einen Vorteil gegenüber vielenKonkurrenten in der Region verschafft. Die jüngsten Akquisitionensind ein bedeutender Schritt für Claranet, der unsereMarktführerschaft in Frankreich und Portugal untermauert. Von dengesteigerten Fähigkeiten in den Bereichen Security und ApplicationManagement werden Claranet-Kunden gruppenweit profitieren. Wir freuenuns, dass das Investment Management Unternehmen Tikehau CapitalMinderheitsanteile von Claranet erworben hat. Zusammen mit derRefinanzierung ist das eine großartige Bestätigung unserer Strategie.Die Refinanzierung und die neuen Akquisitionen sorgen dafür, dass wirbestens positioniert sind, um den Chancen und Herausforderungen indem sich rasant entwickelnden IT Services Markt zu begegnen. Wirerwarten, dass sich der europäische Managed Services Markt in denkommenden 24 Monaten weiter konsolidiert, und sind durch ein solidesFundament in den großen westeuropäischen Märkten gut aufgestellt, umunsere Kunden optimal unterstützen zu können."Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016"als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" inEuropa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauenauf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oderandere geschäftsrelevante Anwendungen. 