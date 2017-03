Claranet erlangt Status als Google Cloud Premier Partner

Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service ProviderClaranet erreicht den Status als Premier Partner undInfrastruktur-Spezialist im Google Cloud Partner Programm. Damitbestätigt Google die Erfahrung und Erfolge von Claranet bei derMigration und dem Betrieb der "Google Cloud Platform". Die offizielleErnennung zum Premier Partner wurde im Rahmen des Google Cloud NextEvents in San Francisco (USA) bekannt gegeben.Das Google Cloud Partner Programm hilft seinen Partnern, ihreDienstleistungen und Produkte mit und auf der Google Plattformaufzubauen, zu professionalisieren und damit noch erfolgreicher zumachen. Die Klassifizierung als spezialisierter Partner für dieGoogle Cloud Infrastruktur ist eine Anerkennung bisheriger Erfolgeund der technischen Kompetenz im Einsatz für den Kunden. Aufgrundseiner umfassenden Kenntnisse und des erfolgreichen Einsatzes der"Google Cloud Platform" bei Infrastrukturlösungen undAutomatisierungen gehört Claranet weltweit zu den erstenInfrastruktur-Spezialisten im Google Cloud Partner Programm. Claranetbietet einen integrierten, hybriden IT-Ansatz und investiert in denstrategischen Aufbau von Kompetenzzentren für Managed Services aufCloud Plattformen von Drittanbietern in ganz Europa - und mit eineraktuellen Investition auch in Brasilien. Der Status als Google CloudPartner bestätigt die Stärke des Portfolios von Claranet und seinePositionierung als einer der führenden Anbieter von Cloud-Lösungen.Charles Nasser, CEO und Gründer von Claranet, erklärt: "DieAnerkennung als Google Cloud Premier Partner undInfrastruktur-Spezialist ist für Claranet ein wichtiger Schritt nachvorne. Die Google Cloud bietet die Chance für signifikante BusinessTransformationen, indem es unseren Kunden ermöglicht, kurzfristighoch performante Applikationen zu entwickeln und vorhandene Daten zunutzen. Eine der Kernkompetenzen von Claranet ist es, unsere Kundendurch einen effizienten Einsatz von externen Infrastrukturen wie der´Google Cloud Platform´ zu unterstützen und ihnen einenWettbewerbsvorteil zu verschaffen. Daher sind Partnerprogramme wiedieses sehr wichtig, um Unternehmen bei der Auswahl des richtigenPartners zu helfen und ihnen eine optimale Nutzung der innovativenInfrastruktur der ´Google Cloud Platform´ zu ermöglichen. Claranetsorgt mit seinen Dienstleistungen und seinem Support für die Auswahl,Migration, das Management und den laufenden Betrieb von Applikationenund gewährleistet ein hohes Niveau an Verfügbarkeit, Performance undSicherheit. Die Tatsache, dass wir die strengen Kriterien erfüllen,um als eines der ersten Unternehmen am ´Google Cloud PartnerSpecialization Program´ teilzunehmen, bestätigt unsere Kompetenz,unsere Kunden in ihren jeweiligen Märkten erfolgreich zuunterstützen."Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016"als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" inEuropa. Mit über 1.300 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von Google, AWS und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauenauf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oderandere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt esunter www.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69 408018 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172 137 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell