Frankfurt/Main (ots) -Der Managed Service Provider Claranet wurde vom unabhängigenIT-Research- und Beratungsunternehmen Crisp Research in derVergleichsstudie "Vendor Universe Cloud Computing 2018" als"Accelerator" ausgezeichnet. Crisp Research bewertete Anbieter undDienstleister in fünf relevanten Cloud-Märkten. Claranet wurde in denManaged Cloud-Marktsegmenten "Managed Kubernetes & ContainerServices", "Managed Public Cloud Provider" und "Managed Hybrid CloudProvider" bewertet und in allen drei Segmenten im"Accelerator"-Quadranten positioniert. Die als "Accelerator"eingestuften Anbieter sind laut Crisp Research die wichtigstenAnsprechpartner ihres jeweiligen Marktumfeldes.Claranet überzeugte Crisp Research "durch seine Kombination ausklarem Cloud- und Hyperscaler-Fokus mit Hybrid Cloud- undKubernetes-Kompetenzen sowie durch seine enge Partnerschaft mit hohemZertifizierungslevel, insbesondere bei AWS, Google und Kubernetes".Der Managed Service Provider sei innerhalb der letzten Monate"endgültig zur Managed Cloud-Elite aufgestiegen und einer der ganzwenigen Provider, denen es gelänge, Kompetenzen in allen wichtigenManaged Cloud-Disziplinen - also Kubernetes, Public und Hybrid - zukombinieren und dennoch abgegrenzte Portfolios zu zeigen."Den Analysten zufolge punktete Claranet mit überdurchschnittlichenWerten auf der Service-Ebene in den Kategorien "Product/ServiceExperience" und "Integration & Security". Auf der "VendorPerformance"-Ebene erzielte Claranet in allen drei Märkten Bestnotenin der Kategorie "Ecosystem". In den Marktsegmenten "ManagedKubernetes & Container Services" sowie "Managed Public Cloud"überzeugte das Unternehmen mit überdurchschnittlichen Leistungenunter anderem in den Bewertungskriterien "Customer Experience" und"Strategy" und im Marktsegment Public Cloud mit Bestwerten in derKategorie "Agility"."Die Auszeichnung als Accelerator in allen drei ManagedCloud-Disziplinen des diesjährigen Anbietervergleichs von CrispResearch bestärkt uns in unserer Cloud-Strategie und in denInvestitionen zum Ausbau unserer Kompetenzen", kommentiert OlafFischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland. "Unsereumfassenden Managed Cloud Services, unsere hohen Standards beiSicherheit und Compliance, aber auch die große Kompetenz unsererMitarbeiter sowie unsere Partnerschaften mit den PublicCloud-Anbietern sind wichtige Assets, um unsere Kunden bei der Reisein die Cloud zu begleiten. Wir gehören zu den wenigen Anbietern, dieklassische Managed Hosting Services mit modernem, agilem IT-Betriebin der Public Cloud und maximalen SLAs verbinden können. DieAuszeichnung als Accelerator ist eine wunderbare Motivation, diesenWeg konsequent weiterzugehen."In seiner "Vendor Universe Cloud Computing" Studie bewertet CrispResearch jährlich die für den Cloud Markt relevanten Unternehmen. Inder aktuellen Studie wurden Anbieter und Dienstleister in fünfMarktsegmenten analysiert. In die Analyse aufgenommen wurden nurUnternehmen, welche die zuvor definierten Auswahlkriterien erfüllten.Die Bewertungskriterien für die fünf Marktsegmente waren in dieHauptkategorien "Product/Service Value Creation" und "VendorPerformance" unterteilt. Die im Accelerator-Quadranten oben rechtspositionierten Unternehmen verfügen laut Crisp Research überbesonders attraktive Portfolios sowie eine effektive Strategie undOrganisation. "Accelerator" gehören demnach auf die Short-List vonUnternehmen für geplante Cloud-Projekte und sind die wichtigstenAnsprechpartner im jeweiligen Marktsegment.Weitere Informationen über Claranet und zur Studie "Crisp VendorUniverse Cloud Computing 2018" gibt es unter www.claranet.de bzw.www.crisp-research.com/vendor-universe/cloud-computing.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "Magic Quadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europa positioniert. Dies schließt an die Positionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners Magic Quadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünf aufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.