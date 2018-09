Claranet Italien übernimmt XPeppers und stärkt seine Agilität und Cloud-Kompetenzen

Frankfurt/Main (ots) - Als einer der führenden europäischenManaged Service Provider übernimmt Claranet den italienischen DevOps-und Cloud-Spezialisten XPeppers. Der 2010 gegründete Systemintegratorist spezialisiert auf Amazon Web Services (AWS), Managed Services,Development and Operations (DevOps) und agile Technologien. XPepperspflegt langjährige Geschäftsbeziehungen mit einer Reihe großerUnternehmen und ist ein angesehener Partner für die Verwaltunggeschäftskritischer Anwendungen mittels AWS. Das Unternehmen istaußerdem Schulungspartner im AWS Partner Netzwerk (APN) und zeichnetsich durch seine besondere Expertise für DevOps und agile Tools aus,mit denen es seine Kunden bei ihrer digitalen Transformationerfolgreich unterstützt. XPeppers erwirtschaftet einen Jahresumsatzvon rund vier Millionen Euro und zählt unter anderem Conde Nast sowieMercury Payments zu seinen Kunden.Claranet stärkt mit dieser jüngsten Fusion sein AWS-Angebot aufdem italienischen Markt und die führende Position der Claranet Gruppeim schnell wachsenden, europäischen Public Cloud-Markt. Die Übernahmevon XPeppers ist ein weiterer Schritt der ambitioniertenWachstumsstrategie, durch welche die Claranet Gruppe in Europa -sowohl organisch als auch durch gezielte Übernahmen - in den letztenJahren schnell und kontinuierlich gewachsen ist."XPeppers und die Claranet Gruppe ergänzen sich auf ganznatürliche Weise. Als AWS-Spezialist verfügt XPeppers überFachkenntnisse, die unseren Werten bei Claranet entsprechen undunsere Position als einer der Marktführer für AWS in Europa stärken",erläutert Lucia Terranova, Deputy General Manager bei ClaranetItalien. "Dank unseres Know-hows und der Expertise für DevOps undAgilität von XPeppers können Kunden nun von allen Vorteilen derPublic Cloud profitieren. Und das bei nur einem einzigenAnsprechpartner mit einem einheitlichen Support."Die Gründer von XPeppers, Mario Lanzillotta und Anna Tocci,erklären: "Als Teil der Claranet Gruppe bieten sich unseren Kunden,Partnern und Mitarbeitern viele neue Möglichkeiten. Daher freuen wiruns, diese Fusion bekannt geben zu können. Unser gesamtesKunden-Ökosystem wird von dem Zusammenschluss mit den europaweitenGeschäftstätigkeiten von Claranet profitieren. Die Finanzkraft vonClaranet und sein guter Ruf als ausgezeichneter Dienstleister sindäußerst wertvoll und ermöglichen es uns, unsere Kunden bestmöglich zubetreuen."Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "MagicQuadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid InfrastructureManaged Services" in Europa positioniert. Dies schließt an diePositionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners MagicQuadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünfaufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69-408018 215presse@de.clara.netThomas GriffithPresse und PRgriffith prTel. +49 (0)6172-137 330info@griffith-pr.deOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell