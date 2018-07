Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service ProviderClaranet wurde im "Magic Quadrant" von Gartner für "Data CenterOutsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europapositioniert.* Zuletzt wurde das Unternehmen in Gartners "MagicQuadrant 2017" für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europaaufgenommen.**Gartner analysierte im "Magic Quadrant 2018" unter anderem diestrategischen Visionen und die Fähigkeit zur Umsetzung von 20führenden Data Center Outsourcing- (DCO) und Hybrid InfrastructureManaged Services (HIMS)-Providern in Europa. Untersucht wurdenProvider und ihre Cloud Services mit einem Gesamt-Jahresumsatz vonüber 21 Milliarden USD in Europa. Claranet ist der Auffassung, dassdie Analyse die sich ständig verändernden Entwicklungen reflektiert,wie Unternehmen IT beziehen und managen in einer Zeit, dieAnpassungsfähigkeit und ganzheitliche IT-Konzepte erfordert.Die erneute Platzierung in Gartners "Magic Quadrant" kommentiertCharles Nasser, CEO bei Claranet, wie folgt:"Wir sind stolz auf die Anerkennung, die wir durch diePositionierung in Gartners ´Magic Quadrant 2018´ neben anderenglobalen Anbietern gefunden haben. Dies ist eine positive Bestätigungfür die permanente Weiterentwicklung unserer Expertise in derMigration von Applikationen sowohl auf Public- als auch PrivateCloud-Plattformen sowie für unser Management kritischer Applikationenund Infrastrukturen rund um die Uhr. Wir haben in beträchtlichemUmfang in die Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten und in den Umfangunseres Service-Angebots investiert. Dies schließt die Expansiondurch Akquisitionen ein, beispielsweise durch die Übernahmen desSecurity Solution Providers Sec-1, des IT-Infrastruktur- undAzure-Spezialisten Union Solutions und des DevOps- undCloud-Spezialisten Oxalide. Parallel haben wir bestehendePartnerschaften weiter gefestigt, um unsere Gesamtpositionganzheitlich zu stärken.Dass wir die höchste Akkreditierung aller drei großen Public CloudProvider, der sogenannten 'Big Three', besitzen - AWS, Google undMicrosoft - hat ebenfalls maßgeblich zur Weiterentwicklung unsererCloud-Migrations-Praxis beigetragen. Außerdem haben wir weiterhin indie Automatisierung der Cloud-Infrastruktur investiert, die nachunserer Überzeugung unseren Kunden helfen wird, ein neues Level anPerformance und Effizienz zu erreichen."Basierend auf umfassenden Marktanalysen bietet der "MagicQuadrant" von Gartner Bewertungen von Märkten und Angeboten derMarktteilnehmer. Seine Ergebnisse versetzen Unternehmen in die Lage,sich über die Stärken und Schwächen der jeweiligen Anbieter zuinformieren und diese mit ihren aktuellen und künftigen Bedürfnissenabzugleichen. Gartner bewertet anhand einer Reihe gewichteterKriterien sowohl die Vollständigkeit der Vision als auch dieFähigkeit der Anbieter, diese umzusetzen.Nasser erklärt abschließend: "IT-Abteilungen stehen unter demständigen Druck, die Abläufe und Wertschöpfung in ihren Unternehmenzu optimieren. Das erfordert immer neue Fähigkeiten und Kenntnisse;dafür brauchen sie die Unterstützung von Anbietern mit derentsprechenden Expertise, die sowohl die Migration und den laufendenBetrieb kritischer Applikationen als auch das tägliche Managementkomplexer IT-Implementierungen beherrschen. Unsere Aufgabe ist es,Unternehmen in die Lage zu versetzen, dies zu erreichen."Weitere Informationen über Claranet gibt es unter www.claranet.de.*Gartner, "Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and HybridInfrastructure Managed Services", Europe, Claudio Da Rold, RobertNaegle, et al., 14. Juni 2018.**Platzierung als ein Leader in Gartners "Magic Quadrant forManaged Hybrid Cloud Hosting, Europe", Tiny Haynes, GianlucaTramacere, et al., 28. Juni 2017.Gartner Disclaimer:Gartner does not endorse any vendor, product or service depictedin its research publications, and does not advise technology users toselect only those vendors with the highest ratings or otherdesignation. Gartner research publications consist of the opinions ofGartner's research organization and should not be construed asstatements of fact. Gartner disclaims all warranties expressed orimplied, with respect to this research, including any warranties ofmerchantability or fitness for a particular purpose.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.Pressekontakt:Dr. Ingo RillLeiter MarketingClaranet DeutschlandTel. +49 (0)69 40 80 18 - 215presse@de.clara.netOriginal-Content von: Claranet GmbH, übermittelt durch news aktuell