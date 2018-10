Köln (ots) - Sie wurde von ihrer Familie zwangsverheiratet, vonihrem kriminellen Ehemann vergewaltigt, geschlagen und eingesperrt:Leilas* Geschichte ist ein erschütterndes Beispiel für die düsterenMachenschaften arabischstämmiger Clans mitten in Deutschland. Beistern TV hat die 25-Jährige über ihre jahrelange Tortur gesprochen.Vor fünf Jahren wird Leila von ihrer Familie aus Deutschland inden Libanon gebracht. Sie glaubt, es gehe in den Urlaub, dochtatsächlich fährt Leila zu ihrer eigenen Hochzeit - ohne es zuwissen. "Direkt am Ankunftstag kam der Mann mit seiner Familie. Unddann wurde ich nicht gefragt, man sagte mir einfach: 'Heute ist essoweit. Heute gehst du den Bund der Ehe ein.' Ich wurde als Warehingestellt. Er kam rein, um mich zu beurteilen, und dann zu sagen:'Ja, ich will' oder 'Ich will nicht'", sagt Leila."Drogen sind bei denen das Allererste"Der Mann entscheidet sich für die Hochzeit - und Leila erfährt,aus welcher Familie er stammt. "Als ich den Namen gehört habe, war esmir so schaurig. Das war ganz schlimm. Und ich hätte niemals gedacht,dass meine Familie jemals mit so einer Familie verkehren würde". IhrEhemann ist Mitglied eines kriminellen Clans. Zwei Jahre lang lebtLeila bei ihm im Libanon, wird vergewaltigt und eingesperrt. Dannwird sie zurück nach Deutschland geschickt, ihr Ehemann sollnachkommen. "Ich glaube, das war geplant, weil ich in Deutschlandlebe und deutsche Staatsbürgerin bin", sagt Leila. Über einHeiratsvisum kann auch ihr Ehemann nach Deutschland einreisen, steigtin die Drogengeschäfte seiner in Deutschland lebenden Clan-Mitgliederein. "Drogen sind bei denen das Allererste. Dann gibt es noch Frauen-und den Waffenhandel. Wenn jemand kommt und etwas braucht heißt esnur: 'Wie viel? Hier hast du es'."Seit Leila die Flucht gelungen ist, fürchtet sie um ihr Leben:"Ich lebe in ständiger Angst, dass ich gefunden werde, und ladedeshalb niemanden zu mir nach Hause ein. Einfach aus der Angst, dassjemand mit denen unter einer Decke steckt. Dass jemand sie kennt."Mit ihren Eltern hat Leila abgeschlossen, doch ihre jüngerenGeschwister hofft sie eines Tages wiedertreffen zu können: "Ichwünsche mir, meine Geschwister wiederzusehen und mit ihnen lachen zukönnen, ohne die Angst zu haben, umgebracht zu werden."Dass hinter den Zwangshochzeiten System steckt, ist für BenjaminJendro von der Gewerkschaft der Polizei Berlin eindeutig: "In diesenKreisen hat es System, die 'Ware Frau', wie sie dort gesehen wird, zubenutzen. In diesen sehr männerlastigen Systemen der Clans werden dieFrauen nicht nur schlecht behandelt, es geht auch darum, noch mehrMänner in diese Strukturen reinzuholen, um noch mehr Macht zu haben.Und da hat es schon Prinzip, dass man die Frauen zwangsverheiratet,um Libanesen hierher zu holen, die dann auch in Deutschland lebendürfen", sagte Jendro im Gespräch mit Steffen Hallaschka.*Name von der Redaktion geändertDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell