Unterföhring (ots) -- Alle acht Episoden auf Sky Ticket sowie auf Abruf:https://skyticket.sky.de/serien,4pt- Auch alle vorherigen Staffeln auf Sky Ticket und auf Abrufverfügbar- Die finale letzte Staffel im deutschsprachigen Raum zuerst bei SkyLange haben die Fans auf die neuen Episoden der Politseriegewartet - ab dem 2. November voraussichtlich ab mittags ist es dannsoweit: "House of Cards" is back. Acht neue Episoden sind auf einenSchlag über Sky Ticket und auf Abruf verfügbar. Am gleichen Abend ab22.00 Uhr sind die neuen Episoden immer als Doppelfolge auf SkyAtlantic HD zu sehen. Auch alle vorherigen Staffeln von "House ofCards" sind auf Abruf verfügbar.Über "House of Cards":Frank ist diesmal nicht back. Doch Claire Underwood (Robin Wright)ist eine mehr als ebenbürtige Nachfolgerin. In der neuen Staffelbekommt sie es mit Annette (Diane Lane) und Bill Shepherd (GregKinnear) zu tun. Die drei verbindet eine komplizierte Vergangenheit.Doch das Geschwisterpaar Shepherd gehört zu einer und vermögendenWashingtoner Dynastie, das hinter den Kulissen politische Fäden ziehtund regen Einfluss nimmt. Darüber hinaus hat Annettes Sohn Duncan(Cody Fern) große Ambitionen zur nächsten Generation dereinflussreichen Politiker in Washington zu gehören.Facts:Originaltitel: "House of Cards", Dramaserie, USA 2018, 8 Episodenà ca. 60 Min., Regie: u.a. Robin Wright, Alik Sakharov. Drehbuch:John Mankiewicz, Beau Willimon. Ausführende Produzenten: u.a. DanaBrunetti, Robin Wright. Darsteller: Robin Wright, Diane Lane, GregKinnear, Cody Fern, Michael Kelly, Derek Cecil, Neve Campbell,Constance Zimmer, Patricia Clarkson.Ausstrahlungstermine:Ab 2. November 2018 voraussichtlich ab mittags alle acht Episodenverfügbar auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf, wahlweise auf Deutschund im Original. Parallel dazu immer wöchentlich freitags inDoppelfolgen ab 22.00 Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffeln eins bis fünfauf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Sharp Objects" und "The Deuce" zusehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnlicheSerien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Ray Donovan", sowieausgewählte Produktionen wie "Versailles" und "House of Cards". AlleSerien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassungverfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig und auf Abruf über Sky Ticket und Sky Gobereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden.