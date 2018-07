Civmec: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Börse Singapore schloss die Civmec-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 0,56 SGD. Die Civmec-Aktie wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,26 Prozent liegt Civmec 0,63 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Engineering & Construction Svcs" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,89. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...