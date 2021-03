Civitas Social Housing: Jetzt auf diesen Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite setzen?

Civitas Social Housing (WKN: A2AN2J) ist ein ziemlich attraktiver REIT. Das Geschäftsmodell dieses Real Estate Investment Trusts fußt auf Sozialwohnungen. Sprich, einem definitiv defensiven Segment, das kaum zyklisch ist und relativ stabile Umsätze und Funds from Operations generieren dürfte.

Allerdings ist das nicht alles: Zudem setzt Civitas Social Housing auf Mietverträge mit der öffentlichen Hand. Das bedeutet, dass die Zahlungsfähigkeit des Mieters (beziehungsweise der Kommunen) relativ stabil sein dürfte. Da die Verträge außerdem langfristig orientiert angelegt sind, spricht wenig gegen attraktive Dividenden.

Aber solltest du jetzt auf Civitas Social Housing setzen? Eine spannende Frage, die wir im Folgenden mit Blick auf die fundamentale Bewertung und einige ausgewählte Zahlen beantworten wollen.

Civitas Social Housing: Top-REIT, Top-Dividende?

Grundsätzlich gilt, dass Civitas Social Housing über eine attraktive Dividende verfügt. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 109,10 Britischen Pence und den vier Quartalsdividenden liegt die derzeitige Dividendenrendite bei über 5 %. Das ist eine interessante Einkommensbasis. Vor allem mit Blick auf das defensive Geschäftsmodell, das auch zukünftig stabile Umsätze und Funds from Operations nach sich ziehen sollte.

Civitas Social Housing kann jedoch noch mehr, was die fundamentale Bewertung attraktiv werden lassen könnte. Dem derzeitigen Aktienkurs steht so beispielsweise ein Net Asset Value (NAV) je Aktie von 118,45 Pence gegenüber. Das heißt, das Kurs-NAV-Verhältnis liegt gegenwärtig bei ca. 0,92. Das könnte ein günstiges, womöglich sogar ein unterbewertetes Preismaß bedeuten. Beziehungsweise einen Discount, auf den Foolishe Investoren durchaus setzen können.

Sprechen auch die Ergebnisse die gleiche Sprache? Im ersten Halbjahr dieses abweichend verlaufenden Geschäftsjahres stiegen die Nettoergebnisse jedenfalls auf 2,81 Pence. Das heißt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis läge auf annualisierter Basis bei ca. 19,4. Zugegebenermaßen ist das deutlich moderater als der Blick in die anderen fundamentalen Kennzahlen. Außerdem erkennen wir, dass definitiv ein großer Teil des Gewinns für die Dividende verwendet wird. In Anbetracht der defensiven Klasse muss auch dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis jedoch alles andere als zu teuer sein.

Für mich: Eine attraktive Wahl!

Für mich gilt daher weiterhin: Civitas Social Housing ist definitiv eine attraktive Wahl, die viele Vorzüge besitzt. Vielleicht ist es der kaum bekannte Name, der diese Chance formt. Die jedoch aus mehr Faktoren als bloß hieraus besteht. Das Geschäftsmodell ist überaus defensiv, womöglich sogar eines der defensivsten. Die fundamentale Bewertung ist hingegen vergleichsweise preiswert und die Dividende ist hoch.

Keine Frage: Civitas Social Housing wird vermutlich mit Blick auf den Aktienkurs nicht baldig dein Geld verdoppeln. Muss die Aktie jedoch möglicherweise auch nicht. Vor allem, wenn du auf der Suche nach einer Quelle für ein solides, defensives passives Einkommen bist, könnte dieser britische Real Estate Investment Trust einen näheren Blick verdient haben.

The post Civitas Social Housing: Jetzt auf diesen Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite setzen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021