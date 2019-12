Citychamp Watch & Jewellery: Da kann man nur noch staunen

Der Citychamp Watch & Jewellery-Kurs wird am 11.12.2019, 06:53 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 1.62 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Nach einem bewährten Schema haben wir Citychamp Watch & Jewellery auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Citychamp Watch & Jewellery erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -5,72 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +3,3 Prozent im Branchenvergleich für Citychamp Watch & Jewellery bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,48 Prozent im letzten Jahr. Citychamp Watch & Jewellery lag 4,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 56,94 und liegt mit 148 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 22,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Citychamp Watch & Jewellery auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Citychamp Watch & Jewellery in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Citychamp Watch & Jewellery haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Citychamp Watch & Jewellery bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.