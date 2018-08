City of London: Glauben Sie das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie City of London, die im Segment "Spezialisierte Finanzen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 17.08.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 125 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir City of London auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: City of London erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Institutional Financial Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 10,94 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,92 Prozent im Branchenvergleich für City of London bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,43 Prozent im letzten Jahr. City of London lag 31,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben City of London auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um City of London in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass City of London hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der City of London verläuft aktuell bei 140,35 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 125 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,94 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 141,05 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die City of London-Aktie der aktuellen Differenz von -11,38 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".