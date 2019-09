City-SUV trifft auf Rallye-Historie: Premiere für den SKODA KAMIQ MONTE CARLO auf der IAA 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Neue Top-Ausstattungslinie des neuesten SKODA Modells zitiertRallye-Historie der Marke- Sportliche Lifestyle-Variante mit schwarzen MONTECARLO-Designfeatures und noch umfangreicherer Ausstattung- Präsentation im September auf der InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt, Markteinführung imvierten Quartal 2019SKODA setzt die Tradition der sportlichenLifestyle-Ausstattungsvariante MONTE CARLO auch beim neuen City-SUVKAMIQ fort. Mit dynamischen schwarzen MONTE CARLO-Features zitiertdas neueste SKODA SUV-Modell die erfolgreiche Rallye-Historie derMarke und bietet zudem eine noch umfangreichere Ausstattung. DerSKODA KAMIQ ist das zweite SUV nach dem SKODA YETI, das dertschechische Hersteller in einer sportlichen MONTE CARLO-Versionanbietet. Der SKODA KAMIQ MONTE CARLO debütiert ebenso wie der SKODASCALA MONTE CARLO vom 10. bis 22. September auf der InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Die neue Topvariante desKAMIQ ist mit allen Motoren der Baureihe erhältlich, die Auslieferungder ersten Fahrzeuge startet im vierten Quartal 2019.Der Leiter SKODA Design, Oliver Stefani, sagt: "Der neue SKODAKAMIQ ist ein typisches SKODA SUV, setzt aber durch Designelementewie die zweigeteilten Frontscheinwerfer eigene Akzente. Die schwarzenMONTE CARLO-Features des KAMIQ MONTE CARLO verstärken dieseneigenständigen Charakter und machen ihn noch attraktiver für einejüngere Zielgruppe. Ein sportlicher Auftritt mit Bezug auf unsereerfolgreichen Rallye-Fahrzeuge und die Praxistauglichkeit einescleveren City-CUV gehen hier eine perfekte Kombination ein."Der neue SKODA KAMIQ ist das zweite SUV in der Geschichte derMarke nach dem YETI, das SKODA in einer sportlichen MONTECARLO-Variante anbietet. Dieser Name kennzeichnet sportlicheLifestyle-Versionen der SKODA Kompaktmodelle. Monte Carlo steht fürGlanz und Glamour des Fürstentums Monaco sowie die großeMotorsportgeschichte der seit 1911 dort ausgetragenen Rallye, bei derSKODA bis heute zahlreiche Erfolge feiern konnte. Eine limitierteSonderserie des SKODA POPULAR erhielt 1936 als erstes Modell desHerstellers den Beinamen MONTE CARLO. Neben dem FABIA MONTE CARLOsind jetzt auch der KAMIQ und der SCALA als MONTE CARLO erhältlichund erweitern das Portfolio der beliebtenLifestyle-Ausstattungsvariante für die SKODA Kompaktmodelle. Alledrei Modelle bieten neben sportlichen schwarzen MONTE CARLO-Featuresauch eine verbesserte Ausstattung.Schwarze MONTE CARLO-Features vermitteln SportlichkeitNeben den charakteristischen zweigeteiltenVoll-LED-Frontscheinwerfern sorgt beim SKODA KAMIQ MONTE CARLO der inhochglänzendem Schwarz ausgeführte Rahmen des SKODA Grills für einendynamischen und markanten Auftritt. Teile des vorderen Stoßfängerssind ebenso in Schwarz gehalten wie Außenspiegelkappen, Dachreling,Seitenschweller und der mittig auf der Heckklappe angeordnete SKODASchriftzug in Einzelbuchstaben. Der SKODA KAMIQ MONTE CARLO ist mitallen Motoren der Baureihe erhältlich und bietet serienmäßig 17 Zollund optional 18 Zoll große schwarze Leichtmetallräder im MONTECARLO-Design. Zur Ausstattung gehören auch die getöntenSeitenscheiben Sunset sowie das Panoramadach. Ein schwarzerHeckdiffusor, schwarze Modellschriftzüge sowie Voll-LED-Heckleuchtenrunden die sportliche Optik des neuen KAMIQ-Topmodells ab, das zudeman einer speziellen Plakette zu erkennen ist.Dynamische Akzente im InnenraumIm Innenraum empfängt der SKODA KAMIQ MONTE CARLO Fahrer undBeifahrer mit Sportsitzen im speziellen MONTE CARLO-Design, diehöhenverstellbar sind und über integrierte Kopfstützen verfügen. DasMultifunktions-Sportlenkrad ist mit perforiertem Leder bezogen undträgt wie Lederschaltknauf und -handbremshebel rote Ziernähte. DieLED-Ambientebeleuchtung ist ebenfalls rot und illuminiertMittelkonsole, Türablagen, Türgriffe und Fußraum. Außerdem verfügtder KAMIQ MONTE CARLO über LED-Leseleuchten. Dekorleisten undInstrumenteneinheit verfügen über ein eigenes Design, dieLüftungsdüsen in der Instrumententafel sind in Chromoptik und diePedalkappen in Aluminiumdesign gehalten. Spezielle Fußmatten,KAMIQ-Schriftzüge auf den Einstiegsleisten und der schwarzeDachhimmel runden das Interieur ab.Fach- und Messebesucher können auf der IAA 2019 in Frankfurt vom10. bis 22. September in Halle 3.0 auf Stand A11 erstmals einen Blickauf den neuen SKODA KAMIQ MONTE CARLO werfen. Die Markteinführungerfolgt im vierten Quartal 2019.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell