City-Logistik-Community geht mit zweiter Edition aufs nächste Level / LAST MILE CITY LOGISTICS stellt innovative und nachhaltige Warenlieferung in Städten in den Fokus / 7. bis 8. Juli 2021

Karlsruhe (ots) - Paket-, Kurier- und Express-Dienstleister, zusammen mit dem stationären Einzelhandel, Online-Versendern und Städteplanern haben eine eigene Community-Plattform: Die LAST MILE CITY LOGISTICS. Vom 7. - 8. Juli 2021 trifft sich die Branche bereits zur zweiten digitalen Online-Konferenz auf einer eigenen digitalen Plattform.Konzepte für die Zustellung von Waren, Gütern und Dienstleitungen auf der letzten Meile in Städten, spezielle Fullfillment-Lösungen, individualisierbare oder fertige Softwarelösungen, Lastenbikes, E-Mobility und Ansatzpunkte, die man so nicht erwartet hätte: Das erwartet Teilnehmer*innen der LAST MILE CITY LOGISTICS (LMCL), die diesen Sommer bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr auf ihrer eigenen digitalen Plattform stattfindet.In Zeiten, da es für Städte darum geht, Aufenthalts- und Luftqualität zu verbessern, kommt der Organisation der Zustellung von Waren, Gütern und Dienstleistungen in Innenstädten und Wohnquartieren eine besondere Bedeutung zu. Das überdurchschnittliche Wachstum des Online-Handels, verbunden mit einer Zunahme der Bestellfrequenz, kleineren Sendungsgrößen und gestiegenen Kundenansprüchen, führt zu immer mehr Lieferverkehr in den belasteten Stadtzentren."Die Lösungen für die Last-Mile-Delivery sind teilweise so neu und anders, dass man sie so nicht erwartet hätte", so Tobias Plegge, Projektverantwortlicher der LMCL. "Die City-Logistik-Community ist innovativ und ihr Engagement und Spirit sind einzigartig, ergänzt Plegge weiter. Binnen weniger Monate ist es Tobias Plegge, der beim Karlsruher Messe-Digitalpionier HINTE Expo & Conference arbeitet, gelungen eine aktive Community-Plattform aufzubauen und den Austausch voranzutreiben, damit sich die Branche vernetzen und über neueste Trends und Lösungen austauschen kann. Ermutigt von der großen Resonanz in der Community der City-Logistik plante er daher nach der erfolgreichen Premiere im März mit weit über 1.000 Teilnehmer*innen an der nächsten digitalen Konferenz.Und die kann sich sehen lassen. Ein Blick auf die LMCL-Community und Speaker*innen der zweiten Edition zeigt: Darunter finden sich Big Player wie AMAZON Logistics, PTV GROUP und Accenture, aber auch Star-Ups und die Wissenschaft werden vertreten sein.Aber auch Verbände wie der BdKEP und der Deutsche Radlogistik Verband werden genauso wie der PodCast "Irgendwas mit Logistik" neben vielen Vertreter*innen von Metropolen wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, Zürich oder Wien vertreten sein.Während zwei Tagen bietet die LMCL auf der Main Stage ein dicht gepacktes Programm. Den Anfang macht das Themenfeld "Best Practice on the Last Mile". Hier berichtet etwa Jonas Kremer von der citkar GmbH über die "Die Probleme der Verkehrswende auf der Letzten Meile". Ein weiteres Highlight bildet der Themenschwerpunt "Keine smarte Stadt ohne Mikro-Depots" mit Lösungen zu Micro-Hubs sowie der Themenblock "Sustainability- Wie nachhaltig ist die letzte Meile? und "Digitalisierung auf der letzten Meile". Weitere Thematiken zur Same Day-, Next Day- Delivery und welche Rolle die Start-Ups dabei spielen, finden ihren Platz am zweiten Tag, bevor es dann in den Panel Talk mit Ups, StoreBox und Pickshare zu dem Thema "Internationale Unternehmen drängen auf die Letzte Meile. Wo bleibt der Mittelstand?", moderiert vom Andreas Schumann vom BdKEP, geht.Neu ist die Speakers´s Lounge, in der ein persönliches Treffen und direkter Austausch mit den rund 30 Speaker*innen möglich ist. Die LMCL findet auf der bewährten und funktionalen Digital-Plattform "Liveline Connect" statt. Das Moderationsteam um Denise Wenzel und Tobias Plegge vom Veranstalter HINTE führen durchs Programm und stellen eine aktive und inspirierende User-Experience sicher.LAST MILE CITY LOGISTICSDATUM: 7. - 8. Juli 2021TEILNAHME: Digital