City-Flitzer oder Offroader? - Schnell durch den Auto-Dschungel (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn man früher ein Auto kaufen wollte, brauchte man vor allemeins: Viel Zeit! Ein Händler nach dem nächsten wurde abgeklappert,die Papierberge mit Angeboten stapelten sich und bei Gebrauchtwagenbrauchte man außerdem noch gewaltiges Glück, zur richtigen Zeit amrichtigen Ort zu sein. Dank Internet ist das heute deutlicheinfacher. Allerdings ist das Angebot dadurch so groß, dass manschnell den Überblick verliert. Wie Sie sich im Auto-Dschungeltrotzdem zurechtfinden, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Wer ein neues oder gebrauchtes Auto sucht, der hat dieQual der Wahl. Denn dank des Internets ist die Auswahl unglaublichgroß und ohne genaue Vorstellungen kommt man da schnell insSchwimmen. Trotzdem ist und bleibt das Netz die wichtigsteInformationsquelle, sagt Sebastian Lorenz von AutoScout24.O-Ton 1 (Sebastian Lorenz, 30 Sek.): "Laut einer aktuellen Studie,die wir gemacht haben, sagen uns hier 45 Prozent der Autohalter, dasssie sich problemlos und gut im Netz informieren können. Allerdingsglauben die meisten auch, dass das noch besser gehen könnte. Und diewünschen sich hier, zu 58 Prozent, dass man nicht nur dieInformationen über die allgemeinen Kriterien bekommt, sondern dassmehr auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. Genausoviele bemängeln auch, dass nur selten neutrale und unabhängigeBeratung im Netz zu finden ist."Sprecherin: Genau da kommt der neue Fahrzeugberater ins Spiel.O-Ton 2 (Sebastian Lorenz, 10 Sek.): "Das ist ein Online-Tool, unddas hilft Ihnen dabei, genau das Richtige zu finden. Hierbei gibt esfünf Fragen zu Ihrer ganz persönlichen Situation und IhrenBedürfnissen."Sprecherin: Einfach angeben, wie viele Sitzplätze gebraucht werdenund wie viel Platz Sie sonst noch benötigen.O-Ton 3 (Sebastian Lorenz, 26 Sek.): "Wollen Sie eher mit derganzen Familie verreisen, benötigen also viel Stauraum? Oder sagenSie, Sie sind hauptsächlich alleine unterwegs und brauchen eventuellnicht so viel Platz. Dann gibt's auch noch einen Blick unter dieHaube: Soll der Wagen also verbrauchsarm sein? Sportlich? Odergeländetauglich? Brauchen Sie vielleicht einen komfortablen Einstieg?Und außerdem ist natürlich auch das Budget wichtig, das heißt alsowie viel Geld wollen Sie für das Auto ausgeben? Was darf es kosten?"Sprecherin: Sind alle Fragen beantwortet, bekommen Sie konkreteModellvorschläge sowie die dazu passenden Fahrzeugangebote...O-Ton 4 (Sebastian Lorenz, 17 Sek.): "...und können direkt mit denVerkäufern in Kontakt treten. Ganz bequem zum Fahrzeugberater geht'sauch über den Facebook Messenger. Da können Sie über das Handy denFragenkatalog direkt beantworten und die Angebote ansehen. Alsounbedingt mal ausprobieren."Abmoderationsvorschlag:Beim Fahrzeugkauf ist und bleibt das Internet eine der wichtigstenInformationsquellen. Dank individueller Beratung findet man dort nunauch schnell und einfach das passende Auto. Mehr dazu gibt's im Netzunter AutoScout24.de.